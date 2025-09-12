الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس تطالب الأمم المتحدة والجامعة العربية بمحاسبة قادة الاحتلال

حماس،فيتو
حماس،فيتو

طالبت حركة حماس الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف جرائم الإبادة والتجويع والتهجير بحق شعبنا، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال المجرمين.

وقبل وقت سابق قال القيادي في حماس فوزي برهوم،: جريمة الكيان الصهيوني في الدوحة ليست اعتداء على قطر فقط بل إعلان حرب على الدول العربية.

وأضاف القيادي الحمساوي فوزي برهوم: الهجوم الصهيوني على الدوحة يتطلب تحركا عربيا فوريا، والكيان الصهيوني يعرّض الأمن الإقليمي والدولي للخطر.

حماس: الاعتداء الإسرائيلي على قطر إعلان حرب على الدول العربية

وتابع: ننعى ثلة من شبابنا الأبطال ارتقوا في الاعتداء الصهيوني الآثم على دولة قطر وشعبنا الأبي ومقاومته الباسلة يسطرون ملاحم الصمود والتضحية في وجه عدوان صهيوني همجي.

واستطرد: دماء قادة حماس ليست أغلى من دماء أطفال غزة والقدس والضفة وفلسطين والتهديدات بالاغتيالات لن تثني الحركة وقياداتها عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. 

وأوضح أن المحاولة الفاشلة لاغتيال وفد الحركة المفاوض في الدوحة تعكس بحث الاحتلال عن صورة نصر وهمية، مشيرا إلى أن محاولة اغتيال وفد حماس المفاوض بالدوحة جاءت بينما كان الوفد يناقش مقترحا لوقف إطلاق النار.

وأكد برهوم، أن الجريمة لم تستهدف الوفد المفاوض بل مسار التفاوض برمته، وهي  تثبت أن نتنياهو وحكومته يتحملان وحدهما مسؤولية عرقلة المفاوضات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الأمن الإقليمي والدولي الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني جامعة الدول العربية حركة حماس

مواد متعلقة

مندوب الصين بمجلس الأمن: استهداف وفد حماس بالدوحة يعكس سوء النية

إعلام عبري: محاولة إسرائيل اغتيال قادة حركة حماس في الدوحة فشلت

حماس: اعتداء الاحتلال على قطر إعلان حرب على الدول العربية

الأكثر قراءة

الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "أنت فلاح من المنوفية"

زيادة 11 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

اتحاد جدة يكتسح الفتح برباعية في الدوري السعودي

سحب منخفضة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

سبب استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

أول تعليق من شيكابالا بعد توليه رئاسة نادي جي (فيديو)

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بالحماية من الحسد والحقد

هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالا؟ الإفتاء ترد

الإفتاء: يجوز بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية بهذا الشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads