الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي: الهجوم على قطر تصعيد مقلق ويفتح فصلا جديدا من النزاع (فيديو)

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو أمام مجلس الأمن، إن الضربة الجوية الإسرائيلية على قطر انتهاك لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، وأضافت أن الغارات على الدوحة صدمت العالم.

العالم يشهد اتساع نطاق العنف في الشرق الأوسط

وتابعت، العالم يشهد اتساع نطاق العنف في الشرق الأوسط مما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، مشيرة إلى أن الهجوم على الدوحة تصعيد مقلق وقد يفتح فصلا جديدا وخطيرا في النزاع الدائر.

كما وجهت الشكر لدولة قطر بعمق على دبلوماسيتها البناءة، ودعت كل الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعودة للدبلوماسية.

ولفتت، إلى أن الهجوم تصعيد مقلق لا سيما أنه استهدف أفرادا كانوا مجتمعين لمناقشة أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار.

جلسة طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على ‎قطر

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على ‎قطر.

وأصدر أعضاء مجلس الأمن الدولي، بيانا اليوم الخميس، أعربوا فيه عن استنكارهم الاعتداءات الإسرائيلية على قطر.

مجلس الأمن يستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على قطر

وأكد مجلس الأمن الدولي في بيانه، دعمه لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، مؤكدًا دعمه جهود الوسطاء ودعى إسرائيل وحماس لاغنتام فرصة السلام.

وأشار أعضاء المجلس في بيانهم إلى تضامنهم مع قطر، مشددين على أهمية خفض التصعيد في المنطقة.

