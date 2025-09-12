بعد اعتذار الخطيب، إنجازات قطاع كرة القدم بالنادي الأهلي في عهد بيبو

أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اعتذاره عن عدم استكمال الدورة الحالية في رئاسة النادي وعدم ترشحه فى الانتخابات المقبلة للقلعة الحمراء لظروف صحية.

ويأتي ذلك بعد الخطاب الرسمي الذي وقعه الخطيب موجهًا لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، والذي تم تسريبه خلال الساعات التي أعقبت صدور قرار الخطيب بعدم خوض الانتخابات المقبلة.

إنجازات كرة القدم بالأهلي في عهد الخطيب

ومنذ تولي الخطيب رئاسة النادي الأهلي في أواخر عام 2017، شهد قطاع كرة القدم إنجازات كبيرة في عهد بيبو على مستوى جميع البطولات والمسابقات.

وعلى مستوى الدوري الممتاز نجح النادي الأهلي في تحقيق اللقب 6 مرات، والفوز بكأس السوبر المصري 6 مرات أيضا، وحقق الأحمر كأس مصر في 3 مناسبات، أما بطولة دوري أبطال أفريقيا توج بها الفريق 4 مرات، بينما حصد الفريق السوبر الإفريقي في مناسبتين.

أما علي مستوى كأس العالم للأندية حقق الفريق الميدالية البرونزية 3 مرات، كما توج الفرق ببطولة كأس آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

إجتماع طارئ بالأهلي بعد اعتذار الخطيب

المعلومات القادمة من النادي الأهلي تؤكد أن مجلس النادي الأحمر قد يضطر لعقد اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة، إذا تمسك الخطيب بقراره بجانب تدخل لجنة الحكماء بالنادي لإثناء الخطيب عن قراره.

وسيكون الاجتماع الطارئ لبحث البدائل، وتحديد من ينوب لإدارة الأعمال في الأهلي لحين الانتخابات المقبلة، المقرر لها بنهاية أكتوبر أو مطلع نوفمبر المقبل.

والفترة المقبلة ستشهد اجتماعًا واحدًا لمجلس إدارة الأهلي، بعد الجمعية العمومية الخاصة لتحديد موعد الاجتماعات، ذلك عدا الاجتماع الطارئ إذا تقرر انعقاده.

