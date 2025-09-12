الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وزير الري يتابع تطهير وتأهيل جسور ترعة الإسماعيلية (فيديو وصور)

جانب من الجولة، فيتو
 أجرى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، زيارة محافظة الإسماعيلية لتفقد حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، وكان فى استقباله،  المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية. 

محافظ الإسماعيلية يتفقد مزرعة ومصنع زراعات متطورة بالتل الكبير (فيديو)

محافظ الإسماعيلية يوجه بعقد اجتماع عاجل لحل مشكلات أصحاب مزارع الإنتاج الحيواني

أعمال تطهير ترعة الإسماعيلية 

وتفقد الدكتور سويلم تطهيرات ترعة الإسماعيلية وحجز الصالحية بالكيلو ٧٧.٠٠ على ترعة الإسماعيلية بزمام مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، لتفقد أعمال حماية الجسور الجاري تنفيذها على الترعة فى المسافة من كيلو ٧٥ وحتى كيلو ١٠٣.

مواصلة أعمال تأهيل الجسور 

و وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال تأهيل جسور ترعة الإسماعيلية ونهوها قبل حلول شهر إبريل ٢٠٢٦ استعدادا للموسم الصيفي القادم، كما وجه بزيادة التحفيز المقدم للعاملين المجتهدين. 

كما تفقد وزير الري موقع تركيب كاميرات قياس التصرفات على ترعة الإسماعيلية خلف حجز الصالحية، حيث أكد أن استخدام الكاميرات المتطورة لقياس التصرفات المائية في الترع هو أحد الخطوات الهامة لتحويل إدارة المياه في مصر من المناسيب إلى التصرفات، وهو ما كان حلما على مدار عشرات السنوات. 

 

وقد وجه، بمواصلة أعمال قياس التصرفات ومعايرة التصرفات المقاسة بمقارنتها بالتصرفات الفعلية على الطبيعة، حتى يتسنى تقييم التجربة والنظر فى التوسع بها مستقبلا، وربط هذه التجربة حال نجاحها بمنظومة التليمتري القائمة حاليا، مع تطوير منظومة التليمتري لرصد ومتابعة التصرفات والمناسيب ونوعية المياه.

 

أعمال تطهير ترعة الإسماعيلية، فيتو
كما وجه الدكتور سويلم بأن يتم البدء فى الإجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات تكريك ترعة السويس بدءا من الكيلو ٥٠ حتى النهاية لضمان إمرار التصرفات المائية الكافية خلال الموسم الصيفي المقبل.

الاسماعيلية بالاسماعيلية ترعة الاسماعيلية تشغيل منظومة قياس التصرفات بترعة الإسماعيلية وزير الرى محافظة الإسماعيلية

