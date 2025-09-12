تموين برج العرب بالإسكندرية تضبط سكر ناقص الوزن ومواد غذائية منتهية الصلاحية

تمكنت مديرية تموين برج العرب بالإسكندرية من ضبط كميات من السكر ناقص الوزن ومواد غذائية منتهية الصلاحية.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف السيد عبد الله رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط أحد محلات السوبر ماركت لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، وكذلك بيعه سكر بأزيد من السعر عن طريق إنقاص الوزن.

وتم ضبط والتحفظ على الكميات ٤ بالتة سكر بإجمالي ٨٠ كيس سكر جميعها ناقصة الوزن بمقدار ٢٠٠ جم في الكيس الواحد، و٥٧ علبة جبن أنواع مختلفة منتهية الصلاحية و٣٦ علبة عصير منتهية الصلاحية و٢٩ علبة توابل أنواع منتهية الصلاحية و١٦٣ قطعة جبن مثلث منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط ٧ برطمانات مربى منتهية الصلاحية وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية، وتحرير محضرين إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن وتحرير محضر إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

