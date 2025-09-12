استشهاد فلسطيني بنيران مسيرة للاحتلال بمخيم النصيرات وسط غزة

ذكر مستشفى العودة أن فلسطينيا من جامعي الحطب استشهد بنيران مسيرة إسرائيلية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

هيئة البث الإسرائيلية: منفذ عملية الطعن بالقدس شاب من شعفاط

من ناحية أخرى أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن عملية الطعن بالقدس نفذها شاب من بلدة شعفاط شرقي القدس، بعد أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المنفذ عربي إسرائيلي.

كما أفادت باعتقال المشتبه بتنفيذه عملية الطعن من قبل حراس الفندق بالقدس.

بدورها، أكدت الشرطة الإسرائيلية أن حادث الطعن في فندق بمنطقة القدس "تم بدوافع قومية"، وفق تعبيرها.

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف هوية منفذ عملية الطعن بالقدس

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن إصابة إسرائيليين اثنين في حادث طعن بالقدس.

مصابان بحادثة طعن بالقدس والحادث قيد التحقيق

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية في بيانها: إن حادثة الطعن في القدس قيد الفحص، مشيرة إلى إصابة شخصين والقبض على الجاني الذي لم تكشف هويته.

لكن القناة الـ 12 الإسرائيلية قالت: إن المشتبه به في حادثة الطعن بالقدس عربي إسرائيلي.

الشرطة الإسرائيلية تدفع بتعزيزات إلى مكان عملية الطعن بقدس

كما قالت الشرطة الإسرائيلية: إن قواتها سيطرت على منفذ عملية الطعن في القدس، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى المكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.