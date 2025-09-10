الخميس 11 سبتمبر 2025
محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل السفير محمد العرابي (صور)

جانب من اللقاء، فيتو
استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم بمكتبه بديوان عام محافظة الإسماعيلية، السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية؛ تلبيةً لدعوة محافظ الإسماعيلية. 

أبرز الحضور خلال اللقاء 

 

جاء ذلك بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس، الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة.

نشر ثقافة الوعي 

ورحب محافظ الإسماعيلية بالسفير محمد العرابي مؤكدًا سعادته بتلك الزيارة والتي تأتي في إطار نشر الثقافة والتوعية للمواطن الإسماعيلي في كافة الجوانب وأهمها: الجانب الدبلوماسي والدور الحيوي الذي تقوم به مصر لمواجهة كافة التحديات.

ومن جانبه، أعرب السفير محمد العرابي عن تقديره للدعوة التي تلقاها من محافظ الإسماعيلية، مؤكّدًا سعادته بزيارة المحافظة، حيث لاحظ خلال زيارته القصيرة حجم التنمية والاهتمام الذي توليه الدولة لها. وأشار إلى أن الإسماعيلية كانت وما زالت مصنعًا للرجال والأبطال والمقاومة، وأن شعبها معروف بحب الثقافة والفنون.

تأتي تلك الزيارة في إطار المبادرة التي أطلقها محافظ الاسماعيلية منذ توليه قيادة محافظة الإسماعيلية بأن تكون الإسماعيلية عاصمة للثقافة والفنون.

