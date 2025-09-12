الجمعة 12 سبتمبر 2025
البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية برج العرب

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا مينا أسقف ايبارشية برج العرب والعامرية.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن قداسة البابا تواضروس الثاني استعرض مع نيافة الأنبا مينا بعض الملفات الرعوية الخاصة بالإيبارشية الجديدة.

البابا تواضروس لشباب الكنيسة الأرثوذكسية: المحبة والأمانة أهم مبادئ الشاب المسيحي 

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالإسكندرية، مجموعة من شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في واشنطن دي سي، خلال زيارتهم لمصر برفقة القس أليشع رزق، وبحضور الأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن البابا تواضروس الثاني تحدث معهم عن ثلاثة مباديء هامة في حياة الشباب المسيحي وبناء شخصيته وهي: "المحبة - الأمانة - الطهارة والنقاوة".

وأوضح متحدث الكنيسة الأرثوذكسية إن البابا تواضروس استمع إلى أسئلتهم وأجاب عليها وناقشهم في بعض مما طرح من موضوعات.

