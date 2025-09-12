الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وليد عزت رئيسا لجهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي

وليد عزت رئيسا لجهاز
وليد عزت رئيسا لجهاز ألعاب الماء، فيتو

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء الخميس، تعيين الكابتن وليد عزت رئيسًا لجهاز ألعاب الماء.

 

الأهلي يعتمد ميزانية العام المالي

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اعتمد خلال اجتماعه الميزانية ‏الخاصة بالعام المالي الحالي، والتي حققت طفرة كبيرة للغاية.‏

 

وبلغ إجمالي الميزانية 8,488,000,000 مليار جنيه، فيما حققت كرة القدم فائضًا ماليًّا قدره 45 مليون ‏جنيه، وهو ما يعكس قوة الأداء المالي للنادي هذا العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وليد عزت النادي الأهلي الأهلي محمود الخطيب جهاز ألعاب الماء

مواد متعلقة

بلغت أكثر من 8 مليارات جنيه، النادي الأهلي يعتمد ميزانية العام المالي

تفاصيل اعتذار محمود الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي المقبلة

الأكثر قراءة

نتنياهو يرد على وزيرة إسرائيلية طالبت بإقناع القاهرة بتهجير الفلسطينيين: لا أمل في إقناع المصريين

5 قرارات جمهورية وعفو رئاسي وتكليفات حاسمة من السيسي لصالح المواطنين في الكهرباء والصحة

خطوات تقليل الاغتراب بين الكليات على موقع التنسيق (فيديو)

ارتفاع البيضاء وانخفاض كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار بعد 24 ساعة من انخفاضهما

متقلبة "يوم فوق ويوم تحت"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

اعتزال الخطيب، كيف يخطط الأهلي لمرحلة ما بعد بيبو؟

سعر السمك اليوم، انخفاض 3 أصناف منها البلطي والبوري يواصل صدماته

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترك البسملة بالفاتحة والسورة في الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الجلد في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads