وليد عزت رئيسا لجهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء الخميس، تعيين الكابتن وليد عزت رئيسًا لجهاز ألعاب الماء.

الأهلي يعتمد ميزانية العام المالي

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اعتمد خلال اجتماعه الميزانية ‏الخاصة بالعام المالي الحالي، والتي حققت طفرة كبيرة للغاية.‏

وبلغ إجمالي الميزانية 8,488,000,000 مليار جنيه، فيما حققت كرة القدم فائضًا ماليًّا قدره 45 مليون ‏جنيه، وهو ما يعكس قوة الأداء المالي للنادي هذا العام.

