هشام حنفي: مواجهة إنبي صعبة على الأهلي وأتمنى استمرار عماد النحاس

أشاد هشام حنفي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالمستوى الذي يقدمه المنتخب الوطني خلال مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة، مؤكدًا أن النتائج حتى الآن تعد مرضية للغاية للجماهير المصرية.

وقال حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور إن المدير الفني حسام حسن يقوم بدوره على أكمل وجه داخل الملعب، مشددًا أنه الوحيد الذي يملك الحق الكامل في وضع التشكيل المناسب وإدارة المباريات وفق رؤيته الفنية.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن المنتخب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف الأكبر وهو حجز بطاقة التأهل للمونديال، داعيًا الجماهير إلى مساندة الجهاز الفني واللاعبين في هذه المرحلة المهمة من التصفيات.

وعن مباراة الأهلي وإنبي قال:"مباراة ستكون صعبة على النادي الأهلي، وخبرات اللاعبين والجهاز المؤقت قادر على تخطي هذه الفترة".

واختتم حديثه قائلًا:"سيكون هناك منافسة قوية بين لاعبي الأهلي خلال الفترة المقبلة للدخول في التشكيل الأساسي متمنيًا استمرار عماد النحاس".

