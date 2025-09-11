إعدام لحوم ودجاج فاسدة وتحرير 36 محضرا بجمصة في الدقهلية (صور)

قامت حملة مكبرة مساء اليوم الخميس، من اللجنة الخماسية على محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم ومحلات أرز بلبن ومحلات الحلوى في مدينة جمصة.

إعدام لحوم ودجاج ومنتجات غذائية متنوعة وتحرير 36 محضرا بجمصة في الدقهلية

تنفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة والرقابة الدائمة على أسواق وتداول السلع والمنتجات الغذائية، وأماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن، ومحلات الجزارين، ومنافذ البيع والتأكد من الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات، وبمتابعة الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة

أسفرت الحملة عن إعدام كميات من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، شملت 17 كيلو برجر،27 كيلو فراخ متبلة، 12كيلو برجر لحوم، 4 كيلو برجر فراخ، 5 كيلو لحوم مفرومة، 5 كيلو عجينه طعمية، 15كيلو كفتة، 5 علب حلوى، 25علبة زبادي، 3كيلو بانيه، وإعدام 8 كيلو كبدة بسبب تغير فى خواصها الطبيعية، 12كيلو لحمة مفرومة، 4كيلو أرز بسمتي، 59فطيرة، 25قطعة جلاش، 45ميس عيش طويل، 12محضر شهادات صحية، 5 محاضر عدم إعلان اسعار، 4 محاضر عدم ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتحرير 5 محاضر بيئة.

قاد الحملة المهندس لطفي عباس نائب رئيس المدينة، والدكتور محمد حبل مدير إدارة الطب البيطري، والأستاذ سعيد بركات مدير إدارة تموين جمصة، الأستاذ محمد العوضي قسم صحة وسلامة الغذاء بالإدارة الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.