الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إعدام لحوم ودجاج فاسدة وتحرير 36 محضرا بجمصة في الدقهلية (صور)

حملة بجمصة، فيتو
حملة بجمصة، فيتو

 قامت حملة مكبرة مساء اليوم الخميس، من اللجنة الخماسية على محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم ومحلات أرز بلبن ومحلات الحلوى في مدينة جمصة.

إعدام لحوم ودجاج ومنتجات غذائية متنوعة وتحرير 36 محضرا بجمصة في الدقهلية 

 تنفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة والرقابة الدائمة على أسواق وتداول السلع والمنتجات الغذائية، وأماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن، ومحلات الجزارين، ومنافذ البيع والتأكد من الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات، وبمتابعة الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة

أسفرت الحملة عن إعدام كميات من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، شملت 17 كيلو برجر،27 كيلو فراخ متبلة، 12كيلو برجر لحوم، 4 كيلو برجر فراخ، 5 كيلو لحوم مفرومة، 5 كيلو  عجينه طعمية، 15كيلو كفتة، 5 علب حلوى، 25علبة زبادي، 3كيلو بانيه، وإعدام 8 كيلو كبدة بسبب تغير فى خواصها الطبيعية، 12كيلو لحمة مفرومة، 4كيلو أرز بسمتي، 59فطيرة، 25قطعة جلاش، 45ميس عيش طويل، 12محضر شهادات صحية، 5 محاضر عدم إعلان اسعار، 4 محاضر عدم ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتحرير 5 محاضر بيئة.

قاد الحملة المهندس لطفي عباس نائب رئيس المدينة، والدكتور محمد حبل مدير إدارة الطب البيطري، والأستاذ سعيد بركات مدير إدارة تموين جمصة، الأستاذ محمد العوضي قسم صحة وسلامة الغذاء بالإدارة الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعدام لحوم اتخاذ الإجراءات القانونية الاعلان عن الأسعار الاجراءات القانون الطب البيطري اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنتجات الغذائية رئيس مدينة جمصة صحة وسلامة الغذاء لحمه محافظ الدقهلية محلات بيع الاسماك والمطاعم

مواد متعلقة

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع الجلاء وإعادة الانضباط للشارع الرئيسي

الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي: الهجوم على قطر تصعيد مقلق ويفتح فصلا جديدا من النزاع (فيديو)

أخبار الحوادث اليوم: حبس رضا عبد العال لرفضه دفع 1.7 مليون جنيه لقناة النهار.. إنقاذ 23 طفلا من التسول بالقاهرة والجيزة.. مقتل مسن على يد أحد أقاربه بقنا

الدوري الإماراتي، فوز شباب الأهلي على بني ياس وتعادل خورفكان مع الشارقة

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

أحمد سعد يكشف قصة طريفة عن إطلالة الجيبة القصيرة ونضارة الساحل (فيديو)

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads