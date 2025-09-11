الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع الجلاء وإعادة الانضباط للشارع الرئيسي

حملة لرفع الإشغالات
حملة لرفع الإشغالات والتعديات في المنصورة، فيتو

 قاد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية،  مساء اليوم الخميس، حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارع الجلاء بمدينة المنصورة، بهدف إعادة الانضباط للشارع والتأكد من التزام الباعة الجائلين بالوقوف في الشوارع الجانبية دون التعدي على الشارع الرئيسي أو إعاقة الحركة المرورية، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

 

الشوارع والأرصفة ملك عام للمواطنين

 وشدّد اللواء "مرزوق" على أن الشوارع والأرصفة ملك عام للمواطنين، ولا يجوز استغلالها من قبل بعض أصحاب المحال أو الباعة الجائلين، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة ستواصل تنفيذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات، وأن الحملات الرقابية ستستمر يوميًا لتحقيق الانضباط الكامل بالشوارع الرئيسية.

 

هدف الدولة والمحافظة هو توفير شوارع منظمة وآمنة

وأشار "المحافظ" إلى أن هدف الدولة والمحافظة هو توفير شوارع منظمة وآمنة تحقق السيولة المرورية وتحافظ على المظهر الحضاري للمدينة، مؤكّدًا أن هذه الجهود تأتي استجابة لمطالب المواطنين.

 

التزام الباعة الجائلين بالوقوف في الشوارع الجانبية يعد خطوة مهمة

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ أن التزام الباعة الجائلين بالوقوف في الشوارع الجانبية يعد خطوة مهمة لإعادة المظهر الحضاري للمدينة، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة حريصة على الموازنة بين تنظيم الأسواق وحماية حقوق المواطنين من جهة، وبين توفير مصادر رزق مشروعة للباعة من جهة أخرى.

 

وأكد "العدل" أن المحافظة ستواصل تنفيذ مثل هذه الحملات المكبرة في مختلف المناطق الحيوية بمدينة المنصورة، لضمان عودة الشوارع الرئيسية إلى وضعها الطبيعي خالية من الإشغالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية الشوارع الجانبية السيولة المرورية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تحقيق الانضباط حملة مكبرة لرفع الاشغالا رفع الاشغالات محافظ الدقهلية نائب محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم: حبس رضا عبد العال لرفضه دفع 1.7 مليون جنيه لقناة النهار.. إنقاذ 23 طفلا من التسول بالقاهرة والجيزة.. مقتل مسن على يد أحد أقاربه بقنا

أفيخاي أدرعي يجري جولة استفزازية في جنوب لبنان (صور)

الدوري الإماراتي، فوز شباب الأهلي على بني ياس وتعادل خورفكان مع الشارقة

الحماية المدنية تجري عملية تبريد لمحل لبيع منتجات بترولية بالبساتين

الأكثر قراءة

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

مصرع عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من أعلى سقالة في الإسكندرية

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

نجاة اللواء محمود الحبشي مدير أمن التليفزيون المصري من حادث سير

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads