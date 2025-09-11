نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع الجلاء وإعادة الانضباط للشارع الرئيسي

قاد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، مساء اليوم الخميس، حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارع الجلاء بمدينة المنصورة، بهدف إعادة الانضباط للشارع والتأكد من التزام الباعة الجائلين بالوقوف في الشوارع الجانبية دون التعدي على الشارع الرئيسي أو إعاقة الحركة المرورية، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

الشوارع والأرصفة ملك عام للمواطنين

وشدّد اللواء "مرزوق" على أن الشوارع والأرصفة ملك عام للمواطنين، ولا يجوز استغلالها من قبل بعض أصحاب المحال أو الباعة الجائلين، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة ستواصل تنفيذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات، وأن الحملات الرقابية ستستمر يوميًا لتحقيق الانضباط الكامل بالشوارع الرئيسية.

هدف الدولة والمحافظة هو توفير شوارع منظمة وآمنة

وأشار "المحافظ" إلى أن هدف الدولة والمحافظة هو توفير شوارع منظمة وآمنة تحقق السيولة المرورية وتحافظ على المظهر الحضاري للمدينة، مؤكّدًا أن هذه الجهود تأتي استجابة لمطالب المواطنين.

التزام الباعة الجائلين بالوقوف في الشوارع الجانبية يعد خطوة مهمة

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ أن التزام الباعة الجائلين بالوقوف في الشوارع الجانبية يعد خطوة مهمة لإعادة المظهر الحضاري للمدينة، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة حريصة على الموازنة بين تنظيم الأسواق وحماية حقوق المواطنين من جهة، وبين توفير مصادر رزق مشروعة للباعة من جهة أخرى.

وأكد "العدل" أن المحافظة ستواصل تنفيذ مثل هذه الحملات المكبرة في مختلف المناطق الحيوية بمدينة المنصورة، لضمان عودة الشوارع الرئيسية إلى وضعها الطبيعي خالية من الإشغالات.

