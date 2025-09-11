الحماية المدنية تجري عملية تبريد لمحل لبيع منتجات بترولية بالبساتين

أجرى رجال الحماية المدنية بالقاهرة عملية تبريد لمحل لبيع منتجات بترولية خاصة بالتكاتك بالطابق الأرضي بـمنطقة البساتين، الذي اندلعت فيه النيران لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

إخماد حريق محل بالبساتين

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة نجحت في إخماد حريق نشب داخل محل لبيع منتجات بترولية خاصة بالتكاتك بالطابق الأرضي بـمنطقة البساتين، ما أسفر عن إصابة شخصين بحروق واختناق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



حريق محل لبيع منتجات بترولية بالبساتين

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل محل لبيع منتجات بترولية خاصة بالتكاتك بالطابق الأرضي بشارع الميثاق بدائرة قسم شرطة البساتين، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق محل لبيع منتجات بترولية خاصة بالتكاتك بالطابق الأرضي بعقار مكون من 6 طوابق.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين إصابة “بلال سراج عبد المنعم”، 21 سنة، باختناق وحروق من الدرجة الأولى بنسبة 5% بالقدمين، و"عبد الرحمن محمد نبيل"، 19 سنة، باختناق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.