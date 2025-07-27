ضبط سائق "توك توك" تحرش بسيدة في البساتين.. والأمن يكشف التفاصيل

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط متهم تحرش بسيدة أثناء سيرها بالشارع.

تفاصيل الواقعة

تلقي قسم شرطة البساتين بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بتعرضها للتحرش من قبل سائق "توك توك" خلال سيرها في الشارع بالقرب من محل سكنها.

فور تلقي البلاغ، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها، وتم تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ورد بالبلاغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة.



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