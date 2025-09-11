الجمعة 12 سبتمبر 2025
انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مصر والعراق تدينان العدوان الإسرائيلي على قطر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تناول اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء العراق آخر التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، حيث أعرب الجانبان عن إدانتهما الكاملة لهذا العدوان المشين، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأكدا تضامنهما مع دولة قطر الشقيقة ورفضهما لأي مساس بسيادتها أو محاولة لزعزعة استقرارها.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، في ضوء النجاح الذي حققته الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي انعقدت في بغداد في يناير ٢٠٢٥، حيث تم التأكيد على الحرص على البناء على ما تحقق من نتائج خلال أعمال اللجنة، بما يعزز التعاون المشترك، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية.

