‏حماس: الكيان الصهيوني يتعمد إفشال الوساطة القطرية المصرية لوقف الحرب بغزة

قالت حركة ‏حماس، مساء اليوم الخميس، إن دولة الاحتلال تتعمد إفشال الوساطة القطرية المصرية لوقف الحرب بغزة.

إسرائيل تستهدف مسار التفاوض بأكمله

وبحسب شبكة «العربية»، أضافت حماس: نتنياهو وحكومته يتحملون وحدهم المسئولية عن إفشال جميع محطات التفاوض.. إسرائيل استهدفت مسار التفاوض بأكمله.

واستطردت الحركة: الهجوم الإسرائيلي في قطر يعرض الأمن الإقليمي للخطر.. محاولة إسرائيل الفاشلة لاغتيال وفد الحركة تعكس البحث عن انتصار وهمي.

زوجة خليل الحية وزوجة نجله أصيبتا

وأوضحت حماس: إسرائيل لن تنجح في التأثير على مواقف الحركة.. زوجة خليل الحية وزوجة نجله أصيبتا بالهجوم الإسرائيلي في قطر، والتهديدات باغتيال قادة الحركة لن تغير مطالبنا المعلنة لإنهاء الحرب.

