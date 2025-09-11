الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا والسفير النرويجي يتفقدان مشروع "سكاتك" للطاقة الشمسية بنجع حمادي

محافظ قنا والسفير
محافظ قنا والسفير النرويجي يتفقدان مشروع سكاتك

 تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وتيريا بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" للطاقة المتجددة، وإيريك بيرجر هوسم سفير مملكة النرويج بالقاهرة،  مشروع "سكاتك" العملاق للطاقة الشمسية بمركز نجع حمادي، والذي يعد الأكبر من نوعه في مصر بقدرة إجمالية تصل إلى 1125 ميجاوات وباستثمارات تبلغ 590 مليون دولار.

حضر الجولة التفقدية الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، إلى جانب ممثلي الجهات الممولة والداعمة للمشروع.

المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال الطاقة المتجددة بمصر

 وخلال كلمته، أعرب تيريا بيلسكوج عن اعتزازه بتنفيذ هذا المشروع في وقت قياسي، مشيرًا إلى أنه يضم ملايين الألواح الشمسية على مساحة 20 كيلومتر مربع، حيث تم الانتهاء من تركيب نصفها بالفعل، على أن تستكمل باقي الأعمال خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأكد أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال الطاقة المتجددة بمصر، وسيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق تأثير إيجابي مباشر على محافظة قنا وأبنائها. 
كما أعلن عن إطلاق برنامج لدعم المرأة من خلال تقديم قروض صغيرة لتحسين مستوى المعيشة.

ومن جانبه، أكد محافظ قنا أن هذا المشروع يعكس عمق الشراكة بين مصر والنرويج، ويأتي في إطار رؤية الدولة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
وأضاف أن قنا بفضل موقعها الاستراتيجي ومقوماتها الصناعية الكبيرة مؤهلة لتكون منصة إقليمية للتنمية والاستثمار في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن المشروع سيفتح آفاقا جديدة في مجالات الزراعة والطاقة والصناعات المرتبطة بالفوسفات والألومنيوم.

كما أوضح محمد عامر، المدير التنفيذي للمشروع، أن "سكاتك" يُعد من أوائل مشروعات بطاريات تخزين الطاقة في مصر، بما يسهم في استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي، فضلًا عن توفير طاقة متجددة على مدار الساعة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى للمشروع بقدرة 561 ميجاوات ستدخل الخدمة خلال النصف الأول من عام 2026، بينما تشغل المرحلة الثانية بقدرة 564 ميجاوات في النصف الثاني من العام نفسه.

وأكد ممثلو الجهات الممولة، ومن بينهم البنك الأوروبي، أن مصر تمثل ركيزة مهمة في مجال الطاقة المتجددة بالمنطقة، وأن المشروع يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مناخ الاستثمار المصري.

وفي ختام الافتتاح، قام المحافظ والرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" بتوزيع عقود لمجموعة من السيدات المستفيدات من مشروعات التنمية المجتمعية المرتبطة بالمشروع، قبل أن يتفقدا موقع العمل على أرض الواقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم قنا مجال الطاقة المتجددة محافظة قنا محافظ قنا

مواد متعلقة

مقتل مسن على يد أحد أقاربه في قنا

تعرف على مناطق قطع الكهرباء في قنا السبت المقبل

للمصريين بالخارج، أسعار شقق ديارنا في قنا الجديدة (صور)

العثور على رضيعة ملقاة بجوار مستشفى نقادة القديمة في قنا

الأكثر قراءة

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

مصرع عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من أعلى سقالة في الإسكندرية

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads