محافظ قنا والسفير النرويجي يتفقدان مشروع "سكاتك" للطاقة الشمسية بنجع حمادي

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وتيريا بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" للطاقة المتجددة، وإيريك بيرجر هوسم سفير مملكة النرويج بالقاهرة، مشروع "سكاتك" العملاق للطاقة الشمسية بمركز نجع حمادي، والذي يعد الأكبر من نوعه في مصر بقدرة إجمالية تصل إلى 1125 ميجاوات وباستثمارات تبلغ 590 مليون دولار.

حضر الجولة التفقدية الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، إلى جانب ممثلي الجهات الممولة والداعمة للمشروع.

المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال الطاقة المتجددة بمصر

وخلال كلمته، أعرب تيريا بيلسكوج عن اعتزازه بتنفيذ هذا المشروع في وقت قياسي، مشيرًا إلى أنه يضم ملايين الألواح الشمسية على مساحة 20 كيلومتر مربع، حيث تم الانتهاء من تركيب نصفها بالفعل، على أن تستكمل باقي الأعمال خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأكد أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال الطاقة المتجددة بمصر، وسيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق تأثير إيجابي مباشر على محافظة قنا وأبنائها.

كما أعلن عن إطلاق برنامج لدعم المرأة من خلال تقديم قروض صغيرة لتحسين مستوى المعيشة.

ومن جانبه، أكد محافظ قنا أن هذا المشروع يعكس عمق الشراكة بين مصر والنرويج، ويأتي في إطار رؤية الدولة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن قنا بفضل موقعها الاستراتيجي ومقوماتها الصناعية الكبيرة مؤهلة لتكون منصة إقليمية للتنمية والاستثمار في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن المشروع سيفتح آفاقا جديدة في مجالات الزراعة والطاقة والصناعات المرتبطة بالفوسفات والألومنيوم.

كما أوضح محمد عامر، المدير التنفيذي للمشروع، أن "سكاتك" يُعد من أوائل مشروعات بطاريات تخزين الطاقة في مصر، بما يسهم في استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي، فضلًا عن توفير طاقة متجددة على مدار الساعة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى للمشروع بقدرة 561 ميجاوات ستدخل الخدمة خلال النصف الأول من عام 2026، بينما تشغل المرحلة الثانية بقدرة 564 ميجاوات في النصف الثاني من العام نفسه.

وأكد ممثلو الجهات الممولة، ومن بينهم البنك الأوروبي، أن مصر تمثل ركيزة مهمة في مجال الطاقة المتجددة بالمنطقة، وأن المشروع يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مناخ الاستثمار المصري.

وفي ختام الافتتاح، قام المحافظ والرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" بتوزيع عقود لمجموعة من السيدات المستفيدات من مشروعات التنمية المجتمعية المرتبطة بالمشروع، قبل أن يتفقدا موقع العمل على أرض الواقع.

