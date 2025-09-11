تعرف على مناطق قطع الكهرباء في قنا السبت المقبل

أ​​علنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا،بالتنسيق مع قطاع الكهرباء إجراء أعمال الصيانة النصف السنوية على أكشاك الكهرباء المدينة.



ومن المقرر أن يتم فصل التيار الكهربى يوم السبت القادم الموافق 2025/9/13 م من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا.

مناطق قطع الكهرباء بقنا

وسيكون القطع في المناطق التالية:-

منطقة شارع الجمهورية من الشيخ هرمل الى السجرات، ولذا لزم التنويه والتنبيه للمواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بهذه المناطق.

كما ناشدت الأهالي تجهيز احتياجاتهم الأساسية خلال فترة انقطاع الكهرباء، مؤكدة تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان التعامل السريع معها حتى عودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي.

