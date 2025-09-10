الخميس 11 سبتمبر 2025
العثور على رضيعة ملقاة بجوار مستشفى نقادة القديمة في قنا

العثور علي رضيعة
العثور علي رضيعة في قنا, فيتو

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على رضيعة حديثة الولادة ومجهولة الهوية ملقاة بجوار مستشفى نقادة القديمة،غرب محافظة قنا، وتم إيداعها داخل مستشفى طوخ.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بالعثور على رضيعة حديثة الولادة بجوار المستشفى المركزي القديمة بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين العثور على رضيعة عمرها يومين تقريبًا مجهولة الهوية ملقاة بجوار مستشفى نقادة المركزي القديمة التي تم وضعها في خطة للتطوير.

تم نقل الرضيعة إلى مستشفى طوخ لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

