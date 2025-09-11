الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة (فيديو)

الزمالك، يستعد نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب، رئيس النادي، للإعلان عن ضم صفقة جديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر "فيس بوك" فيديو جرس صفقات الزمالك، تشويقا للإعلان عن لاعب جديد.

ورغم غلق الميركاتو الصيفي في مصر إلا أن الزمالك استطاع الحصول على توقيع اللاعب الكيني بارون أوشينج لأنه لاعب حر، ومن المرجح أن يكون هذا اللاعب هو صفقة الفريق الجديدة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف محمد شحاتة من مباراة الزمالك والمصري

وعلم موقع فيتو أن محمد شحاتة أقرب للغياب عن مباراة الزمالك ضد المصري في الدوري الممتاز.

وكان محمد شحاتة قد تعرض لإصابة عضلية في مباراة الزمالك الماضية أمام وادي دجلة.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الزمالك والمصري في الثامنة مساء السبت القادم الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري

وتعد تلك المواجهة رقم 120 بتاريخ مواجهات الزمالك والمصري، حيث سبق والتقيا في 119 مباراة وفقًا لموقع ترانسفير ماركت وحقق الأبيض الفوز في 64 مباراة في حين فاز المصري في 25 مباراة وتعادلا في 30 مباراة.

وسجل لاعبو الزمالك 170 هدفا في حين أحرز لاعبو المصري 91 هدفا.

وتعد هذه المباراة رقم 106 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري فقط وتفوق الزمالك على المصري في المواجهات المباشرة في الدوري، ففاز في 61 مباراة، في حين فاز أبناء بورسعيد على الفارس الأبيض في 19 مباراة، وكان التعادل سيد الموقف في 25 مباراة.

هدافو الزمالك والمصري

ويأتي علي خليل لاعب الزمالك السابق على رأس قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 11 هدفا.

وفي المركز الثاني جمال عبد الحميد برصيد 9 أهداف ثم عبد الحليم علي في المركز الثالث برصيد 8 أهداف، ثم حسام حسن الذي لعب للفريقين الزمالك والمصري برصيد 7 أهداف ثم حسن شحاتة برصيد 6 أهداف.

