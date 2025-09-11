الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد جاهزيته، عدي الدباغ الأقرب لقيادة هجوم الزمالك أمام المصري

عدي الدباغ
عدي الدباغ

 الزمالك والمصري، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

عدي الدباغ الأقرب لقيادة هجوم الزمالك ضد المصري 

وعلم موقع فيتو أن الفلسطيني عدي الدباغ هو الأقرب لقيادة هجوم الزمالك ضد المصري البورسعيدي. 

وكان الدباغ، قد تعرض لكدمة قوية في الركبة مؤخرا وبسببها لم ينضم لمنتخب فلسطين خلال التجمع الحالي، قبل أن يعلن الزمالك جاهزيته ومشاركته في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي. 

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الزمالك والمصري في الثامنة مساء السبت القادم الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالجولة السادسة من الدوري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي 

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري

وتعد تلك المواجهة رقم 120 بتاريخ مواجهات الزمالك والمصري، حيث سبق والتقيا في 119 مباراة وفقًا لموقع ترانسفير ماركت وحقق الأبيض الفوز في 64 مباراة في حين فاز المصري في 25 مباراة وتعادلا في 30 مباراة. 

وسجل لاعبو الزمالك 170 هدفا في حين أحرز لاعبو المصري 91 هدفا.

وتعد هذه المباراة رقم 106 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري فقط وتفوق الزمالك على المصري في المواجهات المباشرة في الدوري، ففاز في 61 مباراة، في حين فاز أبناء بورسعيد على الفارس الأبيض في 19 مباراة، وكان التعادل سيد الموقف في 25 مباراة. 

هدافو الزمالك والمصري

ويأتي علي خليل لاعب الزمالك السابق على رأس قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 11 هدفا. 

وفي المركز الثاني جمال عبد الحميد برصيد 9 أهداف ثم عبد الحليم علي في المركز الثالث برصيد 8 أهداف، ثم حسام حسن الذي لعب للفريقين الزمالك والمصري برصيد 7 أهداف ثم حسن شحاتة برصيد 6 أهداف. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك الزمالك والمصري البورسعيدي مباراة الزمالك والمصري

مواد متعلقة

الزمالك لا يعرف طعم الفوز أمام المصري في آخر 7 مباريات بالدوري الممتاز

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة اليوم: خطوة تفصل منتخب مصر عن كأس العالم، جاهزية لاعب الزمالك قبل مواجهة المصري بالدوري الممتاز

منتخب مصر الثاني يتقدم على تونس 2-0 في الشوط الأول (فيديو)

شاهد فرحة منتخب مصر بعد التعادل مع بوركينا فاسو واقتراب التأهل للمونديال

مشاركة عدي الدباغ، تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة المصري

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم بعد التعادل مع بوركينا فاسو

منتخب مصر يتعادل مع بوركينا فاسو سلبيا ويؤجل تأهله لكأس العالم

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads