محافظ الدقهلية: لا تهاون في متابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة

واصلت الإدارة العامة لمرور الدقهلية بقيادة العميد حاتم طه، اليوم الخميس، حملاتها المرورية المكثفة بمدينة المنصورة لضبط الحالة المرورية، والتأكد من التزام سائقي سيارات التاكسي والسرفيس بالتعريفة المقررة وتشغيل العدادات، إلى جانب مصادرة الدراجات البخارية غير المرخصة.

ضبط عدد من المخالفات المتنوعة

واستهدفت الحملة شوارع عبدالسلام عارف، الترعة، وآداب بمدينة المنصورة، حيث أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتنوعة، من بينها عدم تشغيل العدادات من قبل بعض السائقين، وتقسيم خطوط السير بشكل عشوائي، والتلاعب في التعريفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية بحق المخالفين.

الحملات المرورية مستمرة صباحًا ومساءً

وأكد اللواء "مرزوق" أن الحملات المرورية مستمرة صباحًا ومساءً في كافة الشوارع الحيوية بالمدينة، قائلًا: "لن نسمح بأي تجاوزات أو تلاعب بحقوق المواطنين، وكل مخالفة يتم ضبطها ستُواجه بإجراءات صارمة وفق القانون."

إعادة الانضباط المروري وضمان سيولة الحركة

وأشار "المحافظ" إلى أن الهدف من الحملات هو إعادة الانضباط المروري وضمان سيولة الحركة داخل الشوارع الرئيسية، مضيفًا: "نحرص على أن تكون المنصورة مدينة آمنة ومنظمة، والالتزام بالقانون هو السبيل لتحقيق ذلك."

التعاون مع جهود الحملات والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تخص سيارات التاكسي

ودعا اللواء "مرزوق" المواطنين إلى التعاون مع جهود الحملات والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تخص سيارات التاكسي أو السرفيس، خاصة ما يتعلق بتشغيل العدادات أو الالتزام بالتعريفة، لضمان حماية حقوقهم وتقديم أفضل خدمة ممكنة.

ارقام الشكاوى

وتؤكد "محافظة الدقهلية " استمرار تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية بالشبكة الوطنية بالمحافظة لتلقي أي شكاوى مرفقة برقم السيارة على الأرقام التالية:

📞 0502316644 - 0502314880 - 0502327792 من الهاتف الأرضي أو المحمول، وكذلك على الرقم 114 من الهاتف الأرضي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبالتنسيق مع اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية.

