صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن خبراء الصندوق سوف يقومون بزيارة لمصر خلال فصل الخريف من أجل إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي ضمن التسهيل الممدد من الصندوق للقاهرة.

وأضافت كوزاك، في مؤتمر صحفي، أن الوقت قد حان لتنفيذ مصر إصلاحات أعمق من أجل إطلاق العنان لإمكانات النمو فيها.

أهداف برنامج صندوق النقد الدولي

وكان أحمد كوجك وزير المالية، أكد على ثقة الحكومة المصرية في تحقيق مصر أهداف برنامج صندوق النقد الدولي.

وقال كجوك على هامش فعالية في بورصة لندن: “يعمل الجانبان على تحقيق ذلك في سبتمبر وأكتوبر”، وفق ما نقلته رويترز.

موافقة المجلس التنفيذي للصندوق بصرف 2.6 مليار دولار

ومن المقرر أن يسمح إتمام المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق لمصر بصرف نحو 2.6 مليار دولار، فيما توقع وزير المالية تنفيذ 3 إلى 4 عمليات خصخصة خلال السنة المالية الحالية.

