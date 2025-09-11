الجمعة 12 سبتمبر 2025
صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة

صندوق النقد الدولي
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن خبراء الصندوق سوف يقومون بزيارة لمصر خلال فصل الخريف من أجل إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي ضمن التسهيل الممدد من الصندوق للقاهرة.

وأضافت كوزاك، في مؤتمر صحفي، أن الوقت قد حان لتنفيذ مصر إصلاحات أعمق من أجل إطلاق العنان لإمكانات النمو فيها.

أهداف برنامج صندوق النقد الدولي

 وكان أحمد كوجك وزير المالية، أكد على ثقة الحكومة المصرية في تحقيق مصر أهداف برنامج صندوق النقد الدولي. 

وقال كجوك على هامش فعالية في بورصة لندن: “يعمل الجانبان على تحقيق ذلك في سبتمبر وأكتوبر”، وفق ما نقلته رويترز.

مدبولي: الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030 وتمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

مدبولي يكشف السر وراء دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد

موافقة المجلس التنفيذي للصندوق بصرف 2.6 مليار دولار

ومن المقرر أن يسمح إتمام المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق لمصر بصرف نحو 2.6 مليار دولار، فيما توقع وزير المالية تنفيذ 3 إلى 4 عمليات خصخصة خلال السنة المالية الحالية.

