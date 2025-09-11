نائب وزير الصحة يتفقد خدمات عدد من الوحدات الطبية ببني سويف

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، عددًا من المنشآت الصحية ومعهد الفني الصحي بمحافظة بني سويف، يرافقه الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والمهندس عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

حلول فورية لتحسين جودة الخدمات الصحية

جاءت الزيارة في إطار متابعة سير العمل، ورصد التحديات، ووضع حلول فورية لتحسين جودة الخدمات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير تفقد معهد الفني الصحي ببني سويف قبل بدء العام الدراسي، بحضور مدير المعهد الدكتور محمد فوزي، كما اطلع على الأجهزة وشؤون الطلبة، ووجه بتطوير المعهد، تشمل إصلاح الساحة الخارجية لتكون مكانًا مناسبًا لاستراحة الطلاب، وتحسين دورات المياه والمسجد، وحل مشكلة الصرف الصحي.

وتفقد مركز تدريب الأشعة، معمل الفسيولوجي، معمل الطفيليات والحشرات، ومعمل الحاسب الآلي، ووجه تجهيزها بالأثاث المناسب، وتركيب مراوح، وإنشاء كافتيريا، مشددا على توفير بيئة تعليمية ملائمة من خلال إضافة تكييفات لقاعات الدراسة، مراجعة الأحمال الكهربائية، وعقد دورات تدريبية لرفع كفاءة هيئة التدريس.

وشملت الجولة زيارة وحدة طب أسرة تزمنت الشرقية، حيث تفقد نائب الوزير غرفة طب الأسرة، المشورة، التطعيمات، الصيدلية، ومعامل المتوطنة والدم، وعيادة السمنة، واطمأن على سير المبادرات الرئاسية، نظام الميكنة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما وجه بصرف مكافأة شهرية للعاملين بالوحدة تقديرًا لجهودهم.

وتفقد نائب الوزير مكتب الصحة، حيث تابع أعمال الميكنة وعيادة العلاج الطبيعي، ونادي المرأة، وأشاد بالخدمات المقدمة، موجهًا بتوفير ماكينة “سرفلة” لتحسين مستوى الخدمة.

مشروع إنشاء مستشفى ناصر العام

وتضمنت الجولة متابعة مشروع إنشاء مستشفى ناصر العام، الذي بلغت نسبة إنجازه 43%. يضم المستشفى 227 سريرًا، تشمل 148 سرير إقامة، 9 أسرة إقامة حروق، 4 أسرة رعاية حروق، 37 سرير رعاية مركزة، 9 حضانات مبتسرين، و20 حضانة أطفال، إلى جانب 36 وحدة غسيل كلوي، 16 عيادة خارجية، غرفتي ولادة، 5 غرف عمليات، 5 معامل، بنك دم، وحدتي مناظير، وقسم قسطرة قلبية، لتعزيز الخدمات الطبية بالمحافظة.

يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على تطوير المنظومة الصحية وتوفير خدمات طبية وتعليمية متميزة للمواطنين.

