أخبار مصر

نقابة المعلمين تفتح باب العضوية لقيد معلمي الحصة

نقابة المعلمين
نقابة المعلمين

أعلنت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، عقب اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن فتح باب العضوية للقيد أمام معلمي الحصة، وذلك في إطار حرص النقابة على توسيع مظلة خدماتها لتشمل كافة العاملين في المنظومة التعليمية.

نقابة المعلمين تعلن فتح باب العضوية لقيد معلمي الحصة

وأكدت النقابة أن القرار يأتي استجابة لمطالب معلمي الحصة الذين يمثلون جزءًا مهمًا من العملية التعليمية، مشيرة إلى أن قيدهم بعضوية النقابة يتيح لهم الاستفادة من جميع الخدمات والامتيازات النقابية، سواء الخدمية أو الاجتماعية أو الصحية.

وشدد نقيب المعلمين على أن النقابة تسعى دائمًا إلى احتضان جميع فئات المعلمين وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيرًا إلى أن فتح باب القيد لمعلمي الحصة خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة الصف بين المعلمين، وضمان تمثيلهم بشكل عادل داخل النقابة.

نقابة المعلمين بعد واقعة محافظ المنيا: تقدير جهود المعلم واجب وطني ومجتمعي

نقابة المعلمين تدشن مشروعا علاجيا للأعضاء بخصومات تصل لـ60٪

وأوضح "الزناتي"، أن معلمى الحصة يمكنهم ملئ استمارة العضوية بدءا من اليوم فى النقابات الفرعية بالمحافظات أو مقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة فى القاهرة، وتقديم المستندات المطلوبة لاستخراج كارنيه عضوية نقابة المعلمين.

ووجه نقيب المعلمين، جميع النقابات الفرعية للمعلمين فى المحافظات بتيسير إجراءات تقديم معلمي الحصة للحصول على العضوية وتوفير كامل الدعم لهم لانهاء اجراءات القيد بكل سهولة ويسر.

النقابة العامة للمعلمين النقابة العامة للمهن التعليمية خلف الزناتى نقيب المعلمين نقيب المعلمين

