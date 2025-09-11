الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بالحوثيين

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

فرضت الولايات المتحدة، مساء اليوم الخميس، عقوبات جديدة مرتبطة بالحوثيين.

 

منشآت الإرهاب وفي قواعد تضم عددا كبيرا من الإرهابيين

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء: "سنواصل ضرب كل من يهاجمنا وسنصل إليه".

وزعم نتنياهو: "أصبنا الحوثيين في منشآت الإرهاب وفي قواعد تضم عددا كبيرا من الإرهابيين ومنشآت أخرى"، وذلك وفق تعبيره.

وقالت هيئة البث العبرية، مساء الأربعاء، إن أكثر من 30 قنبلة استخدمت في الهجوم على اليمن ألقتها 10 طائرات حربية على 15 هدفا.

 

أكثر من 30 قنبلة استخدمت في الهجوم على اليمن

وصرح جيش الاحتلال: مصممون على الاستمرار بضرب أي تهديد لمواطني إسرائيل مهما كان بعيدا.. سنواصل العمل بقوة في مواجهة الاعتداءات المتكررة للحوثيين.

 

معسكرات للحوثيين ومقر دائرة الإعلام العسكري وموقع لتخزين الوقود

وأضاف الجيش الإسرائيلي: الهجمات جاءت على خلفية الاعتداءات التي يقودها الحوثيون ضد إسرائيل.. من بين الأهداف التي قصفت معسكرات للحوثيين ومقر دائرة الإعلام العسكري وموقع لتخزين الوقود.

وتابع جيش الاحتلال: طائرات سلاح الجو هاجمت أهدافا للحوثيين في صنعاء والجوف باليمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الولايات المتحدة نتنياهو الحوثيين اليمن جيش الاحتلال

مواد متعلقة

دوي صافرات الإنذار في إسرائيل بسبب رصد مسيرة

جماعة الحوثي تعلن تنفيذ عملية نوعية استهدفت موقعا حساسا بمفاعل ديمونا الإسرائيلي

جماعة الحوثي تعتقل عددا من موظفي الأمم المتحدة للاشتباه بتجسسهم لحساب الاحتلال وأمريكا

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads