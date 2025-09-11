المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة يستضيف خبيرين في جراحة الأوعية الدموية
يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة خبيرين في تخصص جراحات الأوعية الدموية.
الخبير في جراحات الأوعية الدموية وجراحات الشريان الأورطي الباطني والصدري بمستشفى جايز اند سان توماس بإنجلترا الأستاذ الدكتور مراد سلام (إنجليزى الجنسية).
جراحات الشريان الأورطى والقلب والصدر
وخبير جراحات الشريان الأورطي والقلب والصدر بمستشفى جايز أند سان توماس «بلندن / إنجلترا» الأستاذ الدكتور مايكل سيبيتاى (إنجليزى الجنسية)
للعمل بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة فى الفترة من 13 وحتى 18 سبتمبر الجاري.
