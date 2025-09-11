الخميس 11 سبتمبر 2025
اقتصاد

الرقابة المالية تصدر قرارًا بمد فترة تقديم القوائم الدورية للشركات المزاولة لنشاط التأمين

رئيس الرقابة المالية،
رئيس الرقابة المالية، فيتو

 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 223 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية؛ امتثالًا للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكّن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيرًا على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية.

 

مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين

ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين لمدة شهر ونصف عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لتكون في موعد غايته 31 أكتوبر 2025 بدلًا من 15 سبتمبر 2025، على أن تقوم الشركات بموافاة مراقب حساباتها بالقوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة لمراجعتها قبل 21 سبتمبر 2025 وإخطار الهيئة بذلك.

كما نص القرار على أن تمد فترة تقديم القوائم المالية للشركات التي تتضمن استثماراتها على شركة تأمين أو أكثر لمدة خمسة عشر يومًا إضافية عن الموعد المقرر لتقديم القوائم المالية المشار إليه.


وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.

