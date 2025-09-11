القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه يوثق مطلق النار على الناشط الأمريكي تشارلي كيرك، فوق سطح الحرم الجامعي قبل تنفيذ العملية.



وقامت هيئة "بي بي سي فيريفاي" بفحص مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي والذي قيل إنه يظهر مطلق نار على سطح مبنى في جامعة يوتا فالي (UVU) حيث قتل تشارلي كيرك بالرصاص.

وأفادت الهيئة البريطانية بأنها استخدمت ميزات المبنى لتحديد موقعه في مركز Losee، وهو مبنى في جامعة يوتا فالي والذي ورد أن المتحدث باسم الجامعة حدده كمكان انطلقت منه الرصاصة.

وقدر المصدر ذاته أن هذا كان على بعد حوالي 150 ياردة من المكان الذي كان كيرك يجلس فيه عندما تم إطلاق النار عليه، علما أنه لا يمكن التحقق من وقت تصوير الفيديو.

وأشار إلى أنه بحث عن إصدارات سابقة من اللقطات عبر الإنترنت قبل اليوم ولكن لم يعثر على أي منها.

وفي مؤتمر صحفي مساء اليوم، قال مسؤولون في إنفاذ القانون إنهم يدرسون كاميرات المراقبة بالجامعة ويعتقدون أن المشتبه به كان يرتدي ملابس داكنة وأن الرصاصة جاءت من سطح.

الرجل المسن ليس القاتل ؟؟

وهذا الملف غامض جدًا #تشارلي_كيرك

اثباتات ان الرجل المسن ليس القتل pic.twitter.com/ek0Hag6yXd — 🇺🇸 بنت اليمن 🇾🇪 (@bentAlYemen2009) September 10, 2025

ووفقا لـ"فوكس نيوز"، قتل كيرك برصاصة قناص متمركز على بعد 200 قدم، ونفذت العملية برصاصة واحدة.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن القاتل كان يعمل في الحرم الجامعي، ومن "المحتمل" أنه أطلق النار من سطح مبنى.

وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، أن السلطات أوقفت المشتبه به في عملية اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك الذي قتل برصاصة خلال فعالية في جامعة يوتا فالي.

وقال باتيل عبر منصة "إكس" إن "المشتبه به في إطلاق النار المروع الذي أودى بحياة تشارلي كيرك قيد الاحتجاز.

وأعلن حاكم يوتا الجمهوري سبنسر كوكس أن مقتل كيرك "اغتيال سياسي"، مضيفا: "هذا يوم مظلم لولايتنا، هذا يوم مأساوي لبلدنا، أريد أن أكون واضحا: هذا اغتيال سياسي".

وأمر الرئيس دونالد ترامب بتنكيس الأعلام في أنحاء الولايات المتحدة لعدة أيام حدادا على كيرك.

وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحدث كيرك وهو يخاطب حشدا كبيرا عندما دوى صوت طلقة نارية واحدة أصابت رقبته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.