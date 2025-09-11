بعد ساعات من اغتيال ناشط، هجوم مسلح على مدرسة ثانوية بولاية كولورادو الأمريكية (فيديو)

أصيب طالبان على الأقل في حادث إطلاق نار وقع اليوم بمدرسة إيفرجرين الثانوية في مدينة إيفرجرين في ولاية كولورادو الأمريكية، على بعد نحو 40 كيلومترًا جنوب غرب دنفر، وفق مكتب شرطة مقاطعة جيفرسون.

وقالت شبكة "سي إن إن" إن الحادث أسفر عن إصابة طالبين على الأقل، فيما أبلغت اتصالات الطوارئ عن وجود "مهاجم مسلح في محيط المدرسة".

🚨BREAKING🚨:MULTIPLE SHOT AT EVERGREEN HIGH SCHOOL, COLORADO ⚠️🚨



At least two students wounded in an active shooter situation in Jefferson County. Victims taken to hospital; authorities investigating. Reunification center set up at Wilmot Elementary. pic.twitter.com/FBRFYdd1ZT September 10, 2025

وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، بينما تواصل السلطات التحقيق لضمان سلامة الطلاب والموظفين وملاحقة المهاجم.



ويأتي ذلك بعد ساعات من واقعة مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، الرئيس التنفيذي المؤسس المشارك لمنظمة "تيرنينج بوينت يو إس إيه" الشبابية المحافظة، والداعمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلق ناري أمس الأربعاء خلال فعالية في إحدى جامعات ولاية يوتا.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة الناشط اليميني تشارلي كيرك بعد وقت قصير من تعرضه لإطلاق نار خلال حدث في جامعة وادي يوتا، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن".



وأشاد ترامب بكيرك، الذي توفي عن 31 عامًا، لاعتباره كان عنصر حسم بحصوله على أصوات الشباب أثناء الانتخابات الأمريكية.

ووثق فيديو جلوس كيرك على ركبتيه خلال الحدث الجامعي في ولاية يوتا حين اخترقت رصاصة رقبته، وسط هلع الحاضرين وصراخهم.

