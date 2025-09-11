لقطات جديدة لمقتل الناشط تشارلي كيرك وترامب يأمر بتنكيس الأعلام 3 أيام (فيديو)

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتنكيس الأعلام في أنحاء الولايات المتحدة إلى نصف السارية حتى مساء الأحد الساعة 6 مساءً، حِدادًا على الناشط المحافظ تشارلي كيرك الذي تعرض لإطلاق نار في ولاية يوتا، قبل أن يؤكد وفاته متأثرًا بإصابته في وقت لاحق.

وقال ترامب على موقع تروث سوشيال: "لقد توفي تشارلي كيرك العظيم، بل الأسطوري. لم يكن أحد يفهم أو يملك قلوب الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية أفضل منه".

⚡️Another angle of the shooting that led to Charlie Kirk's death pic.twitter.com/ztuXB41M0x September 10, 2025

وأضاف: "كان محبوبًا ويعجب الجميع، وخاصة أنا، والآن رحل عنا. أتقدم أنا وميلانيا بأحر التعازي لزوجته الجميلة إريكا وعائلته. تشارلي، نحبك!".

وطالب ترامب الجميع بأن يصلوا من أجله، ووصفه بأنه "رجل عظيم".

وأشاد ترامب بكيرك، الذي توفي عن 31 عاما، لاعتباره كان عنصر حسم بحصوله على أصوات الشباب أثناء الانتخابات الأمريكية.



اصابة تشارلي كيرك، بطلق ناري في رقبته خلال محاضرة في جامعة. هو من أبرز وجوه اليمين الأمريكي المتشدد. عُرف بخطابه العدائي ضد المسلمين والعرب. يربط الإسلام بـ”الإرهـ اب”، ويعارض الهجرة من الدول العربية والإسلامية.

كما يدافع بشدة عن إسرائيل ويهاجم أي تعاطف مع فلسطين وينكر وجود أي… pic.twitter.com/VCGV9SUWGr — محمد الكعبي (@Qatari) September 10, 2025

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن كيرك وهو رئيس منظمة "نقطة تحول" الشبابية الناشطة في الأوساط اليمينية بالولايات المتحدة، تعرض لإطلاق نار حيث أصيب في رقبته أمس الأربعاء أثناء حديثه في فعالية جامعية بجامعة "يوتا فالي".

ووثق فيديو جلوس كيرك على ركبتيه خلال الحدث الجامعي في ولاية يوتا حين اخترقت رصاصة رقبته، وسط هلع الحاضرين وصراخهم.



وظهر في أحد المقاطع رأس كيرك وهو يرتدّ إلى الخلف بينما يتدفق الدم من رقبته. وكان حينها يلقي كلمته جالسًا تحت خيمة تحمل شعار "العودة الأمريكية".

ويعد كيرك (32 عاما) أحد أقرب حلفاء ترامب.

كما عُرف كيرك بتأييده الشديد لإسرائيل، حتى أنه حضر افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس، بحسب القناة 12 العبرية.

ووفقا للقناة العبرية، قُتل الناشط الجمهوري تشارلي كيرك، في بالرصاص في جامعة وادي يوتا بولاية يوتا، خلال فعالية جماهيرية كان يُشارك فيها في مناظرة مع الديمقراطيين.

نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، وقبيل الإعلان عن وفاته، عبر كل من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال وترامب، ونائبه جيه دي فانس عن تمنياتهم له بالشفاء، إلا أنه أُعلن عن وفاته بعد حوالي ساعتين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث ولم تعرف بعد دوافعه.

وقالت جامعة "يوتا فالي" على موقعها الإلكتروني إنه "قرابة الظهر بالتوقيت المحلي، وقع إطلاق النار على المتحدث الضيف تشارلي كيرك.. جرى إطلاق النار عليه وأُخرج من المبنى على أيدي حراسه الشخصيين. تُجري شرطة الحرم الجامعي تحقيقات، وقد أُلقي القبض على مشتبه به".

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتين، إن مكتب التحقيقات يراقب التطورات من كثب، وسيتوجه فريق إلى موقع الحادث ليدعم التحقيق.

وقبل سماع دوي إطلاق النار بقليل، غرّد كيرك: "لقد عدنا بكل قوة. جامعة وادي يوتا متحمسة وجاهزة للمحطة الأولى في جولة العودة الأمريكية".

