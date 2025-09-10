ميسي هداف تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026

تصفيات كأس العالم، تصدر ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني جدول ترتيب هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، بفارق هدف عن لويس دياز نجم كولومبيا وميجيل تيرسيروس لاعب بوليفيا بعد انتهاء الجولة الـ 18 والأخيرة.

ترتيب هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم



1- ليونيل ميسي، الأرجنتين، 8 أهداف

2- لويس دياز، كولومبيا، 7 أهداف

2- ميجيل تيرسيروس، بوليفيا، 7 أهداف

3-سالمون روندون، فنزويلا، 6 أهداف.

3- إيدنر فالنسيا، الإكوادرو، 6 أهداف

4 - داروين نونيز، أوروجواي، 5 أهداف

4 - رافينيا، البرازيل، 5 أهداف

5- جوليان ألفاريز، الأرجنتين، 4 أهداف

5- لاوتارو مارتينيز، الأرجنتين، 4 أهداف

5- أنتونيو سانابريا،باراجواي، 4 أهداف

5- لويس خافيير سواريز، كولومبيا، 4 أهداف.

وأسدل الستار على مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بمواجهات الجولة الـ18 والأخيرة صباح الأربعاء.

وشهدت الجولة سقوط البرازيل والأرجنتين وتأهل بوليفيا لملحق تصفيات المونديال بعد احتلالها المركز السابع.

نتائج الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026

الإكوادور ضد الأرجنتين 1-0

بوليفيا ضد البرازيل 1-0

تشيلي ضد أوروجواي 0-0

فنزويلا ضد كولومبيا 3-6

بيرو ضد باراجوي 0-1

وتربع منتخب الأرجنتين على صدارة جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بعد انتهاء التصفيات.

وتواجد منتخب البرازيل في مركز متأخر بجدول الترتيب النهائي للتصفيات المؤهلة للمونديال العالمي.

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال



1- الأرجنتين 38 نقطة.

2- الإكوادور 29 نقطة.

3- كولومبيا 28 نقطة.

4- أوروجواي 28 نقطة.

5- البرازيل 28 نقطة.

6- باراجواي 28 نقطة.

7- بوليفيا 20 نقطة.

8- فنزويلا 18 نقطة.

9- بيرو 12 نقطة.

10- تشيلي 11 نقطة

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل لكأس العالم



وتعتمد تصفيات أمريكا الجنوبية “كونميبول" لنهائيات كأس العالم 2026 على نظام دوري المجمع، وتلعب جميع المنتخبات العشرة المشاركة مع بعضها البعض ذهابًا وإيابًا، مما يعني أن كل منتخب يخوض 18 مباراة.

ويتم ترتيب المنتخبات بعد انتهاء جميع الجولات حسب عدد النقاط التي حصلت عليها، ويتأهل عدد محدد من المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.





أما المنتخبات التي تحتل المراكز التالية، فقد تضطر إلى خوض مباريات فاصلة مع منتخبات من قارات أخرى لتحديد المتأهلين النهائيين.

وفي تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026، يتأهل 6 منتخبات مباشرة إلى البطولة بالإضافة إلى ذلك، سيتاح لمنتخب سابع فرصة التأهل عن طريق الملحق الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.