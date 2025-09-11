الخميس 11 سبتمبر 2025
عصام كامل

يورتشيتش: بيراميدز فريق الطموح وأتمنى ضم إمام عاشور

كشف الكرواتي كورنيسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن طموحاته مع النادي هذا الموسم، مؤكدًا أن هدفه الأكبر هو حصد لقب الدوري المصري الممتاز.

وقال يورتشيتش في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع أحمد حسام ميدو على قناة النهار: “هذا هو حلمي، أن أصبح بطل الدوري مع بيراميدز، توقفت عن التدريب لثلاث سنوات لأني كنت أبحث عن نادٍ يمتلك الطموح للمنافسة على البطولات وأتيت هنا لأن لدي طموح كبير لتحقيق إنجاز تاريخي”.

وعن اختياراته لو أتيحت له فرصة التعاقد مع لاعبين من الأهلي والزمالك، قال: “من الأهلي أحب إمام عاشور، فهو لاعب مقاتل ويمنح الفريق طاقة كبيرة ومن الزمالك يعجبني دونجا، بحكم أنني كنت لاعب وسط دفاعي وأحب هذا النوع من اللاعبين الذين يضيفون روحًا قتالية للفريق”.

وأكد المدرب الكرواتي أنه سعيد بالحياة في مصر، مشيرًا إلى حبه لأجواء الإسكندرية والأكلات الشعبية المصرية: “أحب الكبدة الإسكندراني جدًّا، وهي أفضل وجبة بالنسبة إليَّ".

