نائب محافظ الإسماعيلية: لا أعمال رصف للطرق قبل الانتهاء من كافة المرافق

وجه المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، بعدم رصف أي طريق إلا بعد التأكد من الترفيق الكامل له، وإنهاء خطط المياه والصرف الصحي والغاز والاتصالات، وذلك حرصًا على المال العام.

كان قد عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة عدد من المشروعات المقترح إدراجها بخطة جهاز تعمير سيناء بمحافظة الإسماعيلية، مما يعود بالنفع على الشارع الإسماعيلي، في إطار خطة الدولة للنهوض بالمرافق العامة في مجال الطرق والكهرباء.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك بحضور المهندسة رئيس منطقة الإسماعيلية لجهاز تعمير سيناء، وعبد المحسن عبده عياد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بالمحافظة، والجهات المعنية بالاجتماع.

أهمية جهاز تعمير سيناء

وخلال الاجتماع أكد نائب المحافظ على أهمية دور جهاز تعمير سيناء في العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية وجهاز تعمير سيناء.

إدراج عدد من المشروعات

كما ناقش إمكانية إدراج عددًا من المشروعات الحيوية منها: إنشاء عدد من الكباري الخدمية، بالإضافة إلى التنسيق لإدراج مشروعات طرق أخرى وإنارتها بكافة المراكز والمدن والتي تخدم المواطنين وتحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.

