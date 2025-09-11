اتحاد الناشرين العرب يدين الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطر

أصدر اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد بيانًا شديد اللهجة مساء الأربعاء، يدين من خلاله العدوان الإجرامي الذي ارتكبه الكيان الصهيوني ضد دولة قطر.

ووفق البيان، استهدف الهجوم أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس أثناء وجودهم في العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتسوية ملف الرهائن.

ووصف الاتحاد الحادث بأنه "حلقة جديدة من مسلسل الغطرسة الهمجية" التي يمارسها الكيان الإسرائيلي ضد دول المنطقة.

وأكد أن قصف دولة عربية لم تكن طرفًا مباشرًا في الصراع، يثبت أن الكيان الصهيوني "لا يريد تعايشًا ولا سلامًا" ولا يحترم أي مواثيق أو عهود، بل "لا يفهم سوى لغة الدم وإزهاق الأرواح".

وأضاف البيان أن هذه الأفعال تأتي ضمن سياسة استعمارية تهدف إلى السيطرة الإقليمية، وتُحركها عقول غارقة في أساطير مدنسة بالإثم والدم والعدوان.

وأدان الاتحاد الصمت الدولي الذي يغطي على هذه الهمجية، بالإضافة إلى مباركة ما وصفه بالراعي الرسمي للكيان الإسرائيلي. وشدد على أن العدوان المستمر هو جزء من سياسة إسرائيلية أوسع لتمديد نفوذها على شعوب المنطقة.

وأكد الاتحاد تضامنه الكامل مع الشعب القطري وملتقى الناشرين والموزعين القطريين.

كما جدد إدانته للعدوان على سوريا، ولبنان، واليمن، وفلسطين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.

واختتم البيان بتأكيد أن اتحاد الناشرين العرب سيظل صوتًا يقظًا فاضحًا لآلة القتل الإسرائيلية، حتى يعود الحق إلى أصحابه.

وتمنى البيان السلامة لدولة قطر وأميرها وشعبها، ولكل من فلسطين وسوريا ولبنان واليمن، ولكافة الدول العربية.

