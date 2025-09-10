منتخب المحليين يهزم تونس وديا استعدادا لكأس العرب

حقق منتخب مصر الثاني، فوزًا هامًّا على نظيره التونسي بنتيجة 3-0، في المباراة الودية التي جمعت بينهما على إستاد هيئة قناة السويس، في إطار تحضيرات كلا المنتخبين الشقيقين للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

تشكيل منتخب مصر الثاني ضد تونس

أحمد الشناوي

أحمد هاني

مصطفى العش

محمود الونش

يحيى زكريا

عمرو السولية

غنام محمد

أكرم توفيق

مصطفى سعد

ناصر منسي

حسين الشحات

منتخب مصر يحسم الودية الأولى لصالحه

وحقق منتخب مصر الثاني فوزًا مستحقًّا على نظيره المنتخب التونسي، بهدف دون مقابل، في اللقاء الودي الأول الذي جمعهما على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، السبت الماضي.

سجل هدف الفوز الوحيد لمنتخب مصر في مرمى تونس محمد مجدي أفشة في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

