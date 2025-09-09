منتخب مصر الثاني يلبي دعوة محافظ الإسماعيلية (صور)

لبى المنتخب المصري المشارك في كأس العرب دعوة اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية على العشاء قبل مباراته الودية الثانية أمام تونس، في حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحضرها نجوم الإسماعيلي في العصر الذهبي، الكباتن حمزة الجمل وفوزي جمال وحسني عبد ربه.

دعوة محافظ الإسماعيلية

وحرص الوزير الدكتور أشرف صبحي على توجيه كلمة للاعبين والجهاز الفني أكد خلالها أن الدولة المصرية تقف وراء كل المنتخبات في كل البطولات التي تشارك فيها.



وشدد على أهمية بطولة كأس العرب التي ستقام بالدوحة، بداية ديسمبر المقبل.

من ناحية أخرى يلتقي المنتخب، اليوم، مع نظيره التونسي في العاشرة مساءً بـ إستاد هيئة قناة السويس.

