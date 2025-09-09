أول تعليق رسمي من ترامب على الهجوم الإسرائيلي ضد قطر

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم، إن هجوم إسرائيل الأحادي على قطر لا يحقق مصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة.

ترامب يستهجن الهجوم الإسرائيلي على قطر

وتابع ترامب فى أول تعليق له على الهجوم الإسرائيلي ضد قطر، تحدثت إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ورئيس وزرائها وأكدت لهما أن مثل هذا الأمر لن يتكرر على أرض قطر.

واستطرد ترامب، قطر تعمل بجدد وشجاعة وتخاطر معنا للتوسط فى السلام.

الهجوم على قطر قرار اتخذه نتنياهو

وأشار ترامب، إلى أن الهجوم على قطر قرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وليس قرارا اتخذته أنا.

وأكمل، وجهت وزير خارجية الولايات المتحدة، ماركو روبيو لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر.

وقال الرئيس الأمريكى، أعتبر قطر حليفا وصديقا قويا للولايات المتحدة وأشعر بحزن شديد لأن الهجوم وقع في قطر.

