هالة صدقي تؤيد تصريحات سلوم حداد: أنا ممثلة ومعرفش لغة عربية (فيديو)

أيدت الفنانة هالة صدقي، تصريحات الفنان السوري سلوم حداد، التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية المصرية، والتي قال فيها: "هناك قلة من الممثلين المصريين الذين يجيدون اللغة العربية ”.



وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل المذاع على فضائية "صدى البلد 2": "قد يكون الفنان السوري سلوم حداد على حق بسبب عدم وجود أعمال فنية حاليا تظهر إمكانية الفنانين إتقانهم للغة العربية، فليس لدينا عبد الله غيث وأشرف عبد الغفور".



وأوضحت: "الجيل الجديد كله لم يرَ أي أعمال فنية باللغة العربية، وأنا شخصيا لا أجيد اللغة العربية، وهذا لا يقلل مني كممثلة، فنحن نفتقد للغة العربية، ويجب علينا أن نسمع اللغة العربية من المذيعين والإعلاميين، وهذا لا يحدث سوى في نشرة الأخبار فقط".



وتابعت: "أغلب المذيعات يتحدثون اللغة الدارجة في الشارع، فلماذا الحساسية من تصريحات سلوم حداد"، مؤكدة: "دورنا كإعلاميين وفنانين الارتقاء بالوعي والذوق المجتمعي".



