تامر عبد المنعم يعلق على اعتذار سلوم حداد: "كفى مزايدات"

علق الفنان تامر عبد المنعم على اعتذار النجم السوري سلوم حداد عن تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الفني. ودعا عبد المنعم إلى إنهاء الجدل، مؤكدًا أن الموضوع يجب أن يتوقف عند هذا الحد بعد اعتذار حداد.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيسبوك”، قال تامر عبد المنعم: "سلوم حداد اعتذر عن تصريحه العفوي، والموضوع المفروض يتوقف عند هذا الحد، فكلنا زملاء ولا داعي لإشعال الفتيل". وأضاف: "كفى مزايدات، ويكفي رد نقيبنا الدكتور أشرف زكي واعتذار الرجل".

وأشاد عبد المنعم بأخلاق حداد وحبه لمصر والفن المصري، مشيرًا إلى أن صداقة تجمعهما من خلال النجمين باسم ياخور وعبد المنعم عمايري.

وقال: "جمعتني به أكثر من جلسة في دبي لأنه صديق لصديقي النجم الكبير باسم ياخور وصديقي الفنان عبد المنعم عمايري، وشهادة حق الرجل محب لمصر والفن المصري وعلى خُلُق كبير".

سلوم حداد يعتذر بعد تصريحاته الأخيرة

وكان سلوم حداد قد أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية بعد تصريحاته في لقاء إعلامي، التي قال فيها إن "هناك قلة من الممثلين المصريين الذين يجيدون اللغة الفصحى".

وأكد أن "القلة فقط هم من يستطيعون نطق الجيم جيمًا سليمة منهم الراحل عبد الله غيث والراحل نور الشريف"، كما سخر من أداء كثير من الممثلين المصريين، مضيفًا أن هذا "لا يستقيم".

لم تمر كلمات حداد مرور الكرام، واعتبرها عدد من الفنانين والمؤلفين والمخرجين المصريين إساءة غير مبررة لتاريخ طويل من الأعمال الفنية المصرية التي شكلت وجدان الجمهور العربي بالفصحى.

المخرج حسني صالح قال عبر حسابه على "فيس بوك": "سخرية الفنان سلوم من معظم ممثلين مصر في اللغة العربية.. ألفت نظرك يا أخ سلوم.. أعظمكم وأهمكم أقزام بجانب.. محمد رياض.. أحمد عبد العزيز.. كمال أبو ريا.. مفيد عاشور.. أيمن عزب”.

وتابع: “وجميع طلبة المعهد في اللغة العربية أفضل منك، ولو قعدت أعد لك بالاسم مش هلاقي صفحات اكتب فيها أسماء ممثلين مصريين تتوه بجانبهم في اللغة العربية.. أقول لك بلاش غرور وصلافة... مصر منبع الفن واللغة وكل شيء”.

بينما رد الفنان محمد علي رزق، قائلا: "طب هرد بجد أهو يا جماعة علشان لما اتريقت قولتولي إزاي تسخر من أستاذ سلوم حداد.. مع إنه ادى لنفسه الحق أنه يتتريق على الفنانين المصريين.. يا أستاذ سلوم حضرتك غلطت.. فيه فنانين مصريين كتير بيتكلموا لغة عربية فصحى صحيحة مليون٪،؜ وتقدر تشوف آخر عمل تم تقديمه في مصر باللغة العربية رسالة الإمام”.

وتابع “حضرتك تقدر تيجي مصر وتشوف دكتور يحيى الفخراني، هو وكل كاست مسرحية الملك لير وهم بيمثلوا باللغة العربية الفصحى.. حضرتك ممكن تنورنا وتعمل جلسة نقاش فني باللغة العربية الفصحى مع أستاذ أحمد ماهر وهو لوحده كفاية عليك.. حضرتك تقدر تيجي تنورنا وتشوف ستديوهات الدوبلاچ إللي مليانه شباب بتعمل دوبلاچ باللغة العربية الفصحى.. حضرتك تقدر تلف على مسارح مصر وأنت تشوف الهواه قبل الأكاديميين، وهم بيمثلوا باللغة العربية الفصح”.

واختتم حديثه قائلا: “فياريت حضرتك متتكلمش عن حاجة أنت مش عارفها وشكرًا”.

وقالت الفنانة سحر حسن عبر حسابها على “فيس بوك”: "ما تعممش يا أستاذ، الله يرضى عليك"، وكتب المخرج مازن الغرباوي عبر “فيس بوك”: "سلوم حداد.. لا تزايد على الفن المصري الذي تجهل عنه الكثير.. ولا تمارس الأكل على كل الموائد معنا”.

بينما علق الفنان علاء قوقة عبر حسابه على “فيس بوك”، قائلا: “الكلام ده خالي تماما من الصحة، فهناك خريجون كثيرون كل عام من المعهد العالي للفنون المسرحية يدرسون باللغة العربية أكثر من ٤ مشاريع، بالإضافة إلى مادة الإلقاء في ٣ فصول دراسية، ومنهم من يدرس التجويد أيضا.. هذا عن الجيل الجديد”.

عشرات الممثلين والممثلات ينطقون اللغة العربية بكل طلاقة

وتابع قوقة: “أما عن الجيل الوسط فهناك عشرات الممثلين والممثلات ينطقون اللغة العربية بكل طلاقة بل ويرتجلونها أيضا.. خد عندك صبري فواز، ياسر علي ماهر، علاء قوقة، هاني كمال، خالد الذهبي، جهاد أبو العينين، أيمن الشيوي، مجدي كامل، أحمد السقا، ياسر جلال، صفاء الطوخي، منال سلامة، أمل عبدالله، طه خليفة، علاء حسني، مصطفى غريب، صفوت الغندور، ومئات غيرهم”، واستطرد قائلا "اتفرجوا يا ناس على العروض المسرحية وشاهدوا المبدعين المصريين يتألقون بأدائهم للغة العربية ".

وبالرغم من كل هذا الجدل، فإن الفن المصري لطالما لعب دورًا محوريًا في تقديم النصوص التراثية والدينية والتاريخية باللغة الفصحى، في أعمال ضخمة لا تنسى حققت نجاحا كبيرا ولافتا من المحيط إلى الخليج.

