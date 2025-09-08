بسبب اللغة العربية الفصحى، رد قوي من الفنان أحمد ماهر على سلوم حداد (فيديو)

خرج الفنان أحمد ماهر عن صمته ليرد بقوة على تصريحات الفنان السوري سلوم حداد التي تضمنت تقليلًا من قدرات الفنانين المصريين في التحدث باللغة العربية الفصحى، مؤكدًا أن ما صدر عن الأخير "مردود عليه تمامًا"، وأن مصر كانت وستظل رائدة في تصدير الفن والثقافة للعالم العربي.



وأضاف أحمد ماهر فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلًا: "يبدو أن الأستاذ سلوم بحاجة لأن يثقف نفسه أولًا، فمصر هي التي صدّرت الفن للمنطقة العربية، والسينما المصرية كانت السفير الحقيقي للغة العربية من خلال أعمال خالدة مثل فيلم فجر الإسلام".



وتابع متعجبًا من تجاهل اسمه في حديث سلوم حداد: "أنا كنت وما زلت ملء السمع والبصر في الساحة العربية، فكيف يُغفل ذكر اسمي وأثر أعمالي؟".

وأشار ماهر إلى أن مصر قدّمت عبر تاريخها الطويل قامات فنية كبيرة تركت بصمة لا تُمحى في الدراما والسينما العربية، مثل زكي طليمات، يحيى شاهين، جلال الشرقاوي، محمود المليجي، وغيرهم.

كما ذكّر أحمد ماهر، بدور الفنان الكبير محمد الطوخي الذي قدّم للإذاعة العربية مسلسلات وبرامج لغوية ودينية مثل قصص القرآن الكريم، بالإضافة إلى نجوم مثل محمود ياسين، أشرف عبد الغفور، وسميحة أيوب والتي أطلقوا اسمها على بعض الفنانات السوريات، وسميرة عبد العزيز، فردوس عبد الحميد، منال سلامة، وتوفيق عبد الحميد.



وأكد أن إنكار هذا التاريخ أو التقليل منه، قائلًا: "لا يقلل من قيمة مصر الفنية بقدر ما يُظهر حاجة البعض إلى مراجعة ثقافتهم"، موضحا أن أكاديمية الفنون في القاهرة كانت المؤسسة التعليمية الوحيدة في المنطقة العربية لعقود طويلة، حيث درس على أيدي أساتذتها عدد من الفنانين العرب، مشيرًا إلى أن المخرج الكبير يحيى العلمي كان يوقف تصوير مسلسل (رأفت الهجان) للذهاب إلى سوريا وإلقاء محاضرات لطلاب الفن هناك، كما أن الرائد زكي طليمات قدّم إسهامات كبرى في تأسيس الحركة المسرحية العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.