هيئة الرقابة الصحية تعتمد 7 وحدات رعاية أساسية بالفيوم

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالفيوم، فيتو

أعلنت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR اعتمدت  7 وحدات رعاية اولية، من محافظة الفيوم، هي وحدة إلياس بمركز أبشواي، وحدة سرسنا بمركز طامية، وحدتى جبلة والكعابى الجديدة بمركز سنورس، وحدة مطول بمركز اطسا، وحدتى العامرية ومنشاة عبد الله، بمركز الفيوم.

جدول أعمال اجتماع وكيل وزارة الصحة

كانت قد عقدت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمتابعة الجاهزية الكاملة للوحدات المعدة الاعتماد في المرحلة الثانية، والتأكيد على ضمان جودة وكفاءة وحدات الاعتماد المرحلة الأولى، ومناقشة بنود تقييم منشأت الرعاية الأولية والإدارات الصحية، والانضباط الإداري، والتأكد من خلو الوحدات من الكهنة، وإعادة تدوير الرواكد.

متحدث الصحة: 70% من مساعدات قطاع غزة دخلت من مصر

وزيرة التخطيط: معدل النمو وصل لـ 4% وزيادة مخصصات الصحة 65% عن العام الماضي

 كما شمل الاجتماع إعداد خطة تنفيذية للمرور على الوحدات وتلافى السلبيات أثناء المرور الإشرافى، وتحسين مؤشرات الأداء لبطاقة الأداء المتوازن بوحدات التطوير المرحلة الأولى.

