هيئة الرقابة الصحية تعتمد 7 وحدات رعاية أساسية بالفيوم

أعلنت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR اعتمدت 7 وحدات رعاية اولية، من محافظة الفيوم، هي وحدة إلياس بمركز أبشواي، وحدة سرسنا بمركز طامية، وحدتى جبلة والكعابى الجديدة بمركز سنورس، وحدة مطول بمركز اطسا، وحدتى العامرية ومنشاة عبد الله، بمركز الفيوم.

جدول أعمال اجتماع وكيل وزارة الصحة

كانت قد عقدت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمتابعة الجاهزية الكاملة للوحدات المعدة الاعتماد في المرحلة الثانية، والتأكيد على ضمان جودة وكفاءة وحدات الاعتماد المرحلة الأولى، ومناقشة بنود تقييم منشأت الرعاية الأولية والإدارات الصحية، والانضباط الإداري، والتأكد من خلو الوحدات من الكهنة، وإعادة تدوير الرواكد.

كما شمل الاجتماع إعداد خطة تنفيذية للمرور على الوحدات وتلافى السلبيات أثناء المرور الإشرافى، وتحسين مؤشرات الأداء لبطاقة الأداء المتوازن بوحدات التطوير المرحلة الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.