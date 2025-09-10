الخماسي الدولي ينضم غدا إلى معسكر المصري استعدادا لمواجهة الزمالك

ينضم غدا الخميس الخماسي الدولي خالد صبحي وأحمد عيد لاعبو المنتخب الأول وميدو جابر وعمر الساعي وعصام ثروت لاعبو المنتخب الثاني إلى معسكر المصري في الإسكندرية استعداد لمباراة الزمالك والمقرر إقامتها لها يوم السبت المقبل.

يأتي هذا بعد انتهاء مهمة الخماسي الوطنية بانتهاء الأجندة الدولية للمنتخبات.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري في الثامنة مساء السبت القادم الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

معسكر المصري بالقاهرة

وخاض المصري على ملعب الأكاديمية العربية البحرية ببورفؤاد معسكرا مدته 4 أيام، ثم غادر الإثنين القاهرة للدخول في معسكر مغلق لمدة ثلاثة أيام، على أن يغادر إلى الإسكندرية غدا الخميس للدخول في معسكر مغلق أخير قبل المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.