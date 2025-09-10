الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الخماسي الدولي ينضم غدا إلى معسكر المصري استعدادا لمواجهة الزمالك

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

ينضم غدا الخميس الخماسي الدولي خالد صبحي وأحمد عيد لاعبو  المنتخب الأول وميدو جابر وعمر الساعي وعصام ثروت لاعبو المنتخب الثاني إلى معسكر المصري في الإسكندرية استعداد لمباراة الزمالك والمقرر إقامتها لها يوم السبت المقبل.

يأتي هذا بعد انتهاء مهمة الخماسي الوطنية بانتهاء الأجندة الدولية للمنتخبات.

 

 

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري في الثامنة مساء السبت القادم الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

 

معسكر المصري بالقاهرة 

 وخاض المصري على ملعب الأكاديمية العربية البحرية ببورفؤاد معسكرا مدته 4 أيام، ثم غادر الإثنين القاهرة للدخول في معسكر مغلق لمدة ثلاثة أيام، على أن يغادر إلى الإسكندرية غدا الخميس للدخول في معسكر مغلق أخير قبل المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة الزمالك والمصري المصري المنتخب الاول المنتخب الثاني الزمالك خالد صبحي أحمد عيد ميدو جابر الساعي عصام ثروت

مواد متعلقة

الأهلي يتفوق على إنبي في تاريخ المواجهات قبل لقاء الأحد بالدوري المصري

تعرف على منافس بيراميدز في حال تخطي أوكلاند سيتي بكأس إنتركونتيننتال

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال والقناة الناقلة

هل يعود للصدارة، ماذا لو سجل محمد صلاح في مرمى بوركينا فاسو؟

صافرة أسترالية لإدارة مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة

بسبب برشلونة، قرار لرابطة الدوري الإسباني يثير الفتنة بين الأندية

بشرى سارة في بيراميدز قبل مواجهة أوكلاند سيتي بكأس الإنتركونتيننتال (صور)

المصري يخوض مرانه الصباحي بمعسكر القاهرة استعدادا لموقعة الزمالك (صور)

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

القبض على قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads