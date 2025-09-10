الأهلي يتفوق على إنبي في تاريخ المواجهات قبل لقاء الأحد بالدوري المصري

الأهلي ضد إنبي، يستعد فريقا الأهلي وإنبي لمواجهتهما المرتقبة الأحد القادم بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مواجهات الأهلي وأنبي

وتعد تلك المواجهة رقم 54 التي تجمع بين الأهلي ونظيره إنبي حيث سبق أن تواجها معا من قبل في 53 مباراة سابقة.

وخلال 53 مباراة سابقة، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 37 مباراة بينما فاز إنبي في 6 مباريات وتعادل الفريقين في 10 مباريات.

ونجح لاعبو المارد الأحمر في تسجيل 93 هدفا في مرمى فريق إنبي، فيما تلقت شباكهم 43 هدفا.

هداف مباريات الأهلي وإنبي

ويحتل نجم النادي الأهلي محمد أبو تريكة، صدارة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين، برصيد 8 أهداف يليه زميله محمد بركات 7 أهداف ثم عماد متعب 5 أهداف وعلي معلول 4 أهداف.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

الدوري المصري الممتاز

وتعود عجلة الدوري المصري للدوران مرة أخرى بمواجهات الجولة السادسة عقب انتهاء ارتباطات المنتخب الوطني الأول، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويغيب بيراميدز عن الظهور، بسبب حصوله على راحة فضلا عن ارتباطاته بمباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا بكأس إنتركونتيننتال.

مواعيد مباريات الجولة السادسة بالدوري

الجمعة 12 سبتمبر

بتروجيت & البنك الأهلي.. الخامسة مساء

زد & الإسماعيلي.. الثامنة مساء

فاركو & الاتحاد السكندري.. الثامنة مساء.

السبت 13 سبتمبر الجاري

غزل المحلة & المقاولون العرب.. الخامسة مساء

حرس الحدود & الجونة.. الخامسة مساء

سيراميكا كليوباترا & سموحة.. الثامنة مساء.

الزمالك & المصري.. الثامنة مساء.

الأحد 14 سبتمبر الجاري

طلائع الجيش & مودرن سبورت.. الخامسة مساء.

كهرباء الإسماعيلية & ووادي دجلة.. الثامنة مساء.

إنبي & الأهلي.. الثامنة مساء.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السادسة



1- المصري 11 نقاط

2- الزمالك 10 نقاط

3- مودرن سبورت 10 نقاط

4- بتروجيت 9 نقاط

5- بيراميدز 8 نقاط

6- إنبي 8 نقاط

7- غزل المحلة 7 نقاط

8- سموحة 7 نقاط

9- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

10- وادي دجلة 7 نقاط

11- زد 6 نقاط

12- الجونة 6 نقاط

13- الأهلي 5 نقاط

14- الحدود 5 نقاط

15- الجيش 5 نقاط

16- البنك الأهلي 4 نقاط

17- الإسماعيلي 4 نقاط

18- الاتحاد 4 نقاط

19- المقاولون العرب نقطتان

20- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

21- فاركو نقطة واحدة



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.