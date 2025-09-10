مفاجأة، مهرجان الإسكندرية المسرحي يخصص جائزة باسم ميشيل أحد

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ( مسرح بلا إنتاج ) عن المفاجأة التي تم الإعلان عنها منذ أيام، وتتمثل المفاجأة في تخصيص جائزة أفضل عرض مسرحي – المركز الأول باسم رجل الأعمال السكندري وأيقونة الإسكندرية مستر ميشيل أحد.

وتحمل الدورة الخامسة عشر من المهرجان اسم النجم محمد هنيدي، وتقام الفعاليات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري.

ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

وأكد الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان إن تخصيص جائزة أفضل عرض مسرحي المركز الأول باسم رجل الأعمال السكندري وأيقونة الإسكندرية مستر ميشيل أحد، جاء تقديرًا لدعمه للفن والثقافة وحرصه على تعزيز دور المسرح كجسر للإبداع والتنوير، وأن هذه المفاجأة تعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج).

وأضاف الفرن أن قيمة الجائزة ستبلغ 150 ألف جنيه مصري، وستكون الجائزة ثابتة في كل الدورات المقبلة للمهرجان، واستمرارية هذا الدعم الاستثنائي يمنح الحافز الحقيقي لصنّاع المسرح على تقديم أفضل ما لديهم.

وتمثل هذه الخطوة إضافة نوعية لمسيرة المهرجان، وترسخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات المسرحية العربية والدولية، حيث تلتقي الفنون والثقافات على أرض الإسكندرية، مدينة الإبداع والتاريخ.

