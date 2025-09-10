يوروتشيتش يتحدث عن رحلة تتويج بيراميدز ببطولة أفريقيا مع ميدو في "أوضة اللبس"

يستضيف الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو، الكرواتي يوروتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز في الحادية عشرة من مساء اليوم الأربعاء.

ويتحدث يوروتشيتش عن رحلة التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع بيراميدز، وسر تراجع الأداء نوعا ما هذا الموسم.

جوانب شخصية وإنسانية

كما يتحدث عن رحيل إبراهيم عادل عن الفريق، وهل تأثر برحيله إلى هذا الحد، ويتحدث أيضا عن جوانب شخصية وإنسانية في حياته.

المنافسة مع الأهلي والزمالك

يحلل المدرب الكرواتي أيضا أوضاع الكرة المصرية وبطولة الدوري العام من وجهة نظره، والمنافسة المستمرة مع القطبين الأهلي والزمالك.

