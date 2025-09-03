معالجة الكثافات وتسليم الكتب، أبرز استعدادات تعليم القليوبية للعام الدراسي الجديد

عقد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة وقيادات الديوان، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، وتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية في بداية اللقاء على أهمية عقد هذه الاجتماعات للوصول إلى أفضل النتائج، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وزير التربية والتعليم.

وخلال الاجتماع، شدد مدير المديرية على:

حصر المدارس والطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي على نظام البكالوريا بدقة، مع إرسال تقارير يومية إلى التعليم الثانوي بالمديرية.

تنفيذ حملات توعية لأولياء الأمور والطلاب للتعريف بالنظام الجديد وما يتيحه من فرص للالتحاق بالتعليم الجامعي والتخفيف من ضغوط الثانوية العامة.

معالجة الكثافات الطلابية بجميع المدارس وإنهاء العمل بالفترات المسائية حيثما أمكن، مع إعداد تقرير شامل بالكثافات على مستوى المراحل التعليمية.

تسليم جميع الكتب المدرسية قبل بدء الدراسة، والالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية وفقًا للقرار الوزاري رقم 156.

الالتزام بالزي المدرسي الموحد مع ترك حرية الشراء لأولياء الأمور.

تسجيل الغياب إلكترونيًا بشكل يومي، وإخطار الوزارة بنسب الحضور.

الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والدهانات والتشجير، واستكمال توريد المقاعد المدرسية قبل بدء الدراسة.

وفي ختام الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على سرعة تنفيذ التوصيات وموافاة المديرية بتقارير دورية حول الموقف التنفيذي، مؤكدًا على جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.