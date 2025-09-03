الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

معالجة الكثافات وتسليم الكتب، أبرز استعدادات تعليم القليوبية للعام الدراسي الجديد

متابعة استعدادات
متابعة استعدادات الدراسة بالقليوبية،فيتو

عقد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة وقيادات الديوان، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، وتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية.

نائب وزير الصحة يشيد بإنجازات معامل القليوبية ويوصي بمكافأة لفريق العمل

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الدوري لبحث مطالب ومشكلات المواطنين

 وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية في بداية اللقاء على أهمية عقد هذه الاجتماعات للوصول إلى أفضل النتائج، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وزير التربية والتعليم.

وخلال الاجتماع، شدد مدير المديرية على:

حصر المدارس والطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي على نظام البكالوريا بدقة، مع إرسال تقارير يومية إلى التعليم الثانوي بالمديرية.

تنفيذ حملات توعية لأولياء الأمور والطلاب للتعريف بالنظام الجديد وما يتيحه من فرص للالتحاق بالتعليم الجامعي والتخفيف من ضغوط الثانوية العامة.

معالجة الكثافات الطلابية بجميع المدارس وإنهاء العمل بالفترات المسائية حيثما أمكن، مع إعداد تقرير شامل بالكثافات على مستوى المراحل التعليمية.

تسليم جميع الكتب المدرسية قبل بدء الدراسة، والالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية وفقًا للقرار الوزاري رقم 156.

الالتزام بالزي المدرسي الموحد مع ترك حرية الشراء لأولياء الأمور.

تسجيل الغياب إلكترونيًا بشكل يومي، وإخطار الوزارة بنسب الحضور.

الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والدهانات والتشجير، واستكمال توريد المقاعد المدرسية قبل بدء الدراسة.

وفي ختام الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على سرعة تنفيذ التوصيات وموافاة المديرية بتقارير دورية حول الموقف التنفيذي، مؤكدًا على جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العام الدراسي الجديد 2025 انطلاق العام الدراسي الجديد مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبيه نظام شهادة البكالوريا المصري

مواد متعلقة

نائب وزير الصحة يشيد بإنجازات معامل القليوبية ويوصي بمكافأة لفريق العمل

مصرع شخص أسفل عجلات القطار في القليوبية

محافظ القليوبية يوجه بتكثيف العمل لإنهاء ملف تقنين الأراضي

محافظ القليوبية يهدي ابن ضحية حريق القناطر الخيرية تروسيكل ومساعدة مالية

الأكثر قراءة

برسالة مؤثرة، علاء مبارك يكشف عدم تجاوزه أحزان وفاة ابنه رغم مرور 16 عامًا

ضبط تشكيل عصابي بحوزته كبتاجون وترامادول بقيمة 240 مليون جنيه في الشرقية

بصورة من المستشفى، زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية

أخبار مصر: الصين ترعب العالم بالثالوث النووي، خبير يكشف سر دفن سكان قرية في السودان، قصة غدر الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

تعزيز التعاون الاقتصادي وتطورات حرب غزة تتصدران مباحثات السيسي وولي عهد البحرين

استمرار تدريبات "النجم الساطع 2025" بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

هجوم على متجر برشلونة احتجاجا على صفقة رعاية إسرائيلية (فيديو)

وسط حراسة أمنية مشددة، تشييع جثامين 8 عناصر إجرامية بالدقهلية (صور)

خدمات

المزيد

بعد الارتفاعات الكبيرة، آخر تطورات سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء بالصاغة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخطف في منام العزباء وعلاقته بوجود أشخاص يخططون لإيذائها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل الدعاء مستجاب يوم المولد النبوي؟ اعرف أقوال العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads