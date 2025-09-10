الخميس 11 سبتمبر 2025
أخبار الحوادث اليوم: الداخلية تكشف تفاصيل مقاطع فيديو تحرش ومخدرات ومشاجرات.. سرقة 11 مليون جنيه من شركة ذهب بالقاهرة.. مقتل شاب في مشاجرة بالإسماعيلية

أخبار الحوادث اليوم،
أخبار الحوادث اليوم، فيتو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

القبض على عاطل بتهمة الاعتداء على ابنه وإجباره على التسول بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، من القبض على عاطل بتهمة الاعتداء على نجله وإجباره على التسول بالقليوبية.

الأمن يكشف ملابسات فيديو شخص ملقى في الشارع إثر تعاطي المخدرات بالإسماعيلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص مسجى على ظهره ويبدو عليه تأثير تعاطيه للمواد المخدرة بالإسماعيلية.

الأمن يكشف ملابسات فيديو لفعل خادش للحياء داخل ميكروباص بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخص بالإتيان بأفعال خادشة للحياء أثناء استقلالهما سيارة ميكروباص بدمياط.

ضبط 6 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 سيدات "لهن معلومات جنائية" لقيامهن باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية في الإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية دون تمييز.

الأمن يكشف ملابسات مقطعي فيديو لتهديد مالكة محل بسلاح أبيض في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو متداولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاحًا أبيض داخل أحد المحال بالجيزة.

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على ممثل زعم تعرضه لغرامة بسبب وفاته!

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الخاصة بأحد الممثلين بمواقع التواصل الاجتماعى زعم خلاله القائم على النشر بتوجهه للسجل المدني لتجديد البطاقة، إلا أنه فوجئ بوجود غرامة مالية لكونه مُتوفى منذ 3 أشهر.

ضبط مسن لسرقته حقائب المصلين داخل مسجد بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة حقائب المصلين داخل مسجد بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة.

تأجيل دعوى وقف وإلغاء تنفيذ إعدام فتاة بورسعيد إلى 17 يناير

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى العاجلة المطالبة بوقف وإلغاء القرار الإداري الصادر بتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل – المدانة بقتل والدتها في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، إلى جلسة 17 يناير المقبل، لاستكمال المستندات والطلبات والمذكرات.

تجديد حبس البلوجر شاكر بتهمة غسل 100 مليون جنيه

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس البلوجر شاكر المتهم بغسل مبالغ مالية قيمتها 100 مليون جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيق.

الداخلية تضبط المتهمين بسرقة 11 مليون جنيه من شركة ذهب بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات واقعة السطو على مبلغ مالي كبير يخص إحدى شركات الاتجار بالذهب، بلغت قيمته 11 مليون جنيه، وضبط جميع مرتكبي الواقعة.

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

نجحت  أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات ومصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا.
 

مقتل شاب في مشاجرة بالإسماعيلية

شهدت منطقة قسم ثانِ الإسماعيلية،، مشاجرة دامية بين مجموعة من الشباب، أسفرت عن مقتل شاب إثر تلقيه طعنة نافذة بسلاح أبيض.

حريق في عقار قديم بالإسكندرية دون وقوع إصابات

اندلع حريق هائل في أحد العقارات القديمة بمنطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية، دون وقوع أية خسائر بشرية في الأرواح.



 

