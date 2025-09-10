الأربعاء 10 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وزير الصحة يلتقي وفد الوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز التعاون في القطاع الصحي

اجتماع د. خالد عبد
اجتماع د. خالد عبد الغفار، فيتو
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية لمنطقة شمال إفريقيا للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والوفد المرافق لها، لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية، واستعراض آفاق التعاون المستقبلي.

متانة العلاقات بين مصر وفرنسا وحرص الحكومة المصرية

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأن الوزير استهل اللقاء بالترحيب بالوفد الفرنسي، مؤكدًا متانة العلاقات بين مصر وفرنسا، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الصحية الفرنسية من خلال اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية، وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة المنظومة الصحية.

‎وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استعراض المقترحات المستقبلية التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما تم بحث فرص التعاون في مشروع جديد بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يركز على تطوير المنشآت الصحية في مصر، دعمًا لخطة الدولة لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها.

‎وخلال اللقاء، وجه الدكتور خالد عبدالغفار دعوة رسمية للوفد الفرنسي للمشاركة في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المقرر انعقاده في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025، لتعزيز التبادل العلمي والعملي في المجالات الصحية.

‎من جانبها، أعربت  سيسيل كوبري عن تقديرها للتقدم الملحوظ الذي حققته مصر في تطوير منظومتها الصحية، مؤكدة التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بمواصلة التعاون وتقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ المشروعات المشتركة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الوصول إليها.

الصحة تغلق مركزا لعلاج الإدمان بالوراق لمخالفاته الصحية والقانونية

زيارة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بقنا لمستشفى الوقف المركزي

‎وحضر اللقاء الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة  زينب الصدر مساعد نائب وزير الصحة والدكتورة رشا خضر، رئيسة قطاع تنمية الأسرة، والدكتورة سوزان زناتى، مديرة عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة داليا رشيد، مديرة إدارة المنح والقروض.

