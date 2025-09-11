متى تنتهي صلاحيات واختصاصات مجلس الشيوخ الحالي

حدد قانون مجلس الشيوخ موعد نهاية صلاحيات واختصاصات المجلس الحالي وموعد بدء المجلس الجديد.

موعد نهاية مجلس الشيوخ

وحدد القانون مدة المجلس بـ5 سنوات، اعتبارًا من أداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية للمجلس والتي كانت يوم الأحد الموافق 18 من شهر أكتوبر عام 2020.

نواب مجلس الشيوخ الحالي يحتفظون بعضويتهم حتى 17 أكتوبر المقبل

ووفقا للنصوص الدستورية والقانونية فإن أعضاء مجلس الشيوخ الحالي محتفظين بعضويتهم وحصانتهم حتى يوم 17 من شهر أكتوبر المقبل.

تفاصيل تشكيل مجلس الشيوخ الحالي

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الحالي، يترأسه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذي تم انتخابه في الجلسة الافتتاحية، والتي كان يترأسها النائب الراحل الفريق جلال الهريدي، مؤسس حزب حماة الوطن، باعتباره أكبر الأعضاء سنا خلال الجلسة، أما في منصب وكيلي المجلس، المستشار بهاء الدين أبو شقة، والنائبة فيبي فوزي.

مدة عضوية مجلس الشيوخ

وحدد قانون مجلس الشيوخ، مدة العضوية بـ5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول جلسة، حيث تنص المادة 6 على: مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

اختصاصات مجلس الشيوخ

كما حددت المادة 7 من قانون مجلس الشيوخ اختصاصات المجلس، حيث تنص على: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

وحدد قانون مجلس الشيوخ، في المادة 8 ما يؤخذ فيه رأي المجلس، حيث تنص على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

رأي مجلس الشيوخ في معاهدات الصلح

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

مجلس الشيوخ يخطر رئيس الجمهورية والنواب برأيه فيما يحال إليه

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية قبل بدء دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ في أكتوبر المقبل.

ويعود مجلس الشيوخ، للانعقاد في الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني، في مطلع شهر أكتوبر المقبل، بعد الإعلان النهائي عن نتيجة انتخابًا 2025.

